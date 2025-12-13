W tegorocznym konkursie Eurowizji Junior udział wzięło 18 krajów, w tym powracająca Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. W gronie faworytów wymieniani byli przedstawiciele m.in. Polski (czyli 12-letnia Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light"), Gruzji, Ukrainy, Hiszpanii, Francji i Armenii.

Rywalizacja była niezwykle wyrównana - wystarczy nadmienić, że Sofiia Nersesian (Ukraina), Anita Abgariani (Gruzja) i Albert (Armenia) zdobyli odpowiednio 177, 176 i 175 punktów, co dało im drugie, trzecie i czwarte miejsce.

Konkurs dość niespodziewanie wygrała Lou Deleuze z Francji, która w sumie otrzymała aż 248 punktów.

Eurowizja Junior 2025. Kim jest Lou Delezeue?

Urocza 11-latka w konkursie zaśpiewała mocno nawiązujący do tradycji piosenki swojego kraju utwór "Ce Monde". Muzyka towarzyszyła dziewczynce od zawsze, a pewność na scenie dały jej też występy w roli aktorki. Już jako 7-latka pojawiła się przed kamerą w kilku produkcjach krótkometrażowych i telewizyjnych. W 2023 r. zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki w konkursie Unifrance Short Film Awards.

Dla Lou Delezeue to drugie podejście do Eurowizji Junior, startowała też we francuskich preselekcjach w 2024 r. Wówczas na konkurs pojechał Titouan, który w Madrycie (Hiszpania) zajął czwarte miejsce. W 2024 r. Lou próbowała też swoich sił w 19. edycji francuskiej wersji "Mam talent".

Największą idolką 11-latki jest Billie Eilish. Pierwszą piosenką, jaką Lou zaśpiewała, było "Let It Go" z animacji "Kraina lodu", a na lekcjach śpiewu chętnie mierzy się z "Bruxelles Je T'Aime" Angèle. Z eurowizyjnych piosenek stawia na "Coeur" Zoe Clauzure - czyli utwór, który dał Francji wygraną na Eurowizji Junior 2023.

Marzeniem Lou (już spełnionym) było powtórzyć sukces swojej rodaczki. Chciałaby też "zmieniać świat na lepsze".

Francja w ostatnich latach zdominowała Konkurs Piosenki Eurowizji. W sumie ma na koncie cztery zwycięstwa (zrównała się na prowadzeniu z Gruzją). Od 2020 r. poza Francją wygrywała tylko Armenia (2021) i Gruzja (2024).

