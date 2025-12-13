W tegorocznym konkursie Eurowizji Junior udział wzięło 18 krajów, w tym powracająca Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos zaśpiewała w połowie stawki - na scenie w Tbilisi w Gruzji pojawiła się jako dziewiąta z piosenką "Brightest Light".

Całość rozpoczął artystyczny pokaz wokół symbolicznego Drzewa Życzeń, a chwilę później wszyscy uczestnicy pojawili się - w kolejności alfabetycznej wg angielskich nazw państw - podczas prezentacji z flagami.

Część konkursową rozpoczęła Eliza Borg z Malty z piosenką "I Believe", a po niej pojawiła się Yağmur, czyli kocica z Azerbejdżanu ("Miau Miau").

Po 11-letniej nieobecności w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior powrócił przedstawiciel Chorwacji. 10-letni Marino Vrgoč postawił na balladową kompozycję "Snovi". Reprezentująca San Marino Martina CRV przy wsparciu gitary wykonała piosenkę "Beyond the Stars".

Eurowizja Junior 2025: Owacje dla Armenii, Ukrainy i Polski

W Tbilisi owacyjnie przyjęto Alberta, czyli reprezentanta Armenii sąsiadującej z Gruzją. Ballada "Brave Heart" utrzymana jest mocno w eurowizyjnej stylistyce, a 12-latek uznawany był za jednego z głównych faworytów do zwycięstwa.

Spore emocje wzbudziła też Sofija Nersesian z Ukrainy (ma też ormiańskie korzenie). Tytułowa "Motanka" to tradycyjna ukraińska lalka-amulet, tworzona bez igieł i nożyczek, metodą motania, wiązania i tkania z naturalnych materiałów. Pełni ona rolę talizmanu, chroniąc dom, przyciągając pomyślność i wspierając w trudnych momentach życiowych.

Kolejne dwa występy to Lottie O'Driscoll Murray z Irlandii ("Rúin") i Meadow z Holandii ("Freeze"). Nasza Marianna Kłos pojawiła się jako dziewiąta z kolei, a u jej boku na scenie towarzyszyły cztery tancerki-syreny. Piosenka "Brightest Light" została zaśpiewana po polsku i angielsku.

Eurowizja Junior 2025: Marianna Kłos walczyła o zwycięstwo

Po 12-letniej Polce zaprezentowali się Neła Manczeska z Macedonii Północnej ("Miracle"), Asja Džogović z Czarnogóry ("I tužna i srećna priča") i Leonardo Giovannangeli z Włoch (taneczna propozycja "Rockstar").

Zmianę klimatu na balladowy zapewniła Inês Gonçalves z Portugalii ("Para onde vai o amor?"). Później przeskoczyliśmy do jej sąsiadów, czyli Hiszpanii. "Everything is possible" ("Wszystko jest możliwe") - przekonywał Gonzalo Pinillos w piosence "Érase una vez (Once Upon a Time)".

Gospodarzy, czyli Gruzję, reprezentowała Anita Abgarini ("Shine Like a Star"). Cypr z kolei postawił na duet Rafaella i Christos ("Away").

Konkursowe występy zakończyły Lou Deleuze z Francji (mocno nawiązujące do tradycji piosenki tego kraju "Ce Monde") i Kroni Pula z Albanii ("Fruta Perime"). Po wszystkich piosenkach ruszyło 15-minutowe głosowanie publiczności - zostało ono już zakończone.

Wielki finał odbywał się w Gruzji po ubiegłorocznej wygranej 11-letniego reprezentanta tego kraju Andrii Putkaradze. Gospodarzami koncertu byli David Aladashvili, popularny muzyk, a jednocześnie prezenter programów muzycznych i dyrektor artystyczny Narodowego Pałacu Młodzieży w Tbilisi oraz Liza Tsiklauri, gruzińska prezenterka telewizyjna i dziennikarka.

W trakcie przerwy na głosowanie publiczności prezentowali się w roli gości specjalnych zwycięzcy Eurowizji Junior z Gruzji, czyli trio Bzikebi (2008), girlsband Candy (2011) i Andria Putkaradze (2024). Na scenie zabrakło czwartej gruzińskiej triumfatorki w tym konkursie, czyli Mariam Mamadashvili (2016), która obecnie mieszka w USA.

W gronie faworytów wymieniani byli przedstawiciele m.in. Polski, Gruzji, Ukrainy, Hiszpanii i Francji, a wielu ekspertów jednoznacznie wskazywało na Alberta, czyli reprezentanta Armenii.

Eurowizja Junior 2025: Znamy końcowe wyniki

Tak samo jak w przypadku konkursu Eurowizji dla dorosłych, głosy widzów stanowią tu połowę punktacji. Punkty przyznają również członkowie profesjonalnego jury. Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów poznaliśmy ostateczne wyniki.

W głosowaniu od jurorów zwyciężyła Francja (152 pkt.), przed Gruzją (121) i Armenią (117). Marianna Kłos w głosowaniu jury zajęła siódme miejsce z dorobkiem 72 pkt. Polskie jury swoje 12 punktów dało Gruzji.

Po zsumowaniu punktacji od jury i telewidzów okazało się, że Eurowizję Junior 2025 wygrała Lou Deleuze z Francji (248 pkt.). Marianna Kłos ostatecznie ukończyła na ósmym miejscu z dorobkiem 139 pkt.

Eurowizja Junior 2025 - kolejność startowa uczestników:

