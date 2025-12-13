Eurowizja Junior 2025: Jak wypadła Marianna Kłos? Znamy wyniki! [RELACJA NA ŻYWO]
W Tbilisi w Gruzji odbył się tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Do grona faworytek zaliczana była reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos z utworem "Brightest Light". Za nami wszystkie występy, zakończyło się też głosowanie telewidzów. Po niezwykle emocjonujących konkursie zwycięzcą została Lou Deleuze z Francji! Które miejsce zajęła Polka?
W tegorocznym konkursie Eurowizji Junior udział wzięło 18 krajów, w tym powracająca Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos zaśpiewała w połowie stawki - na scenie w Tbilisi w Gruzji pojawiła się jako dziewiąta z piosenką "Brightest Light".
Całość rozpoczął artystyczny pokaz wokół symbolicznego Drzewa Życzeń, a chwilę później wszyscy uczestnicy pojawili się - w kolejności alfabetycznej wg angielskich nazw państw - podczas prezentacji z flagami.
Część konkursową rozpoczęła Eliza Borg z Malty z piosenką "I Believe", a po niej pojawiła się Yağmur, czyli kocica z Azerbejdżanu ("Miau Miau").
Po 11-letniej nieobecności w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior powrócił przedstawiciel Chorwacji. 10-letni Marino Vrgoč postawił na balladową kompozycję "Snovi". Reprezentująca San Marino Martina CRV przy wsparciu gitary wykonała piosenkę "Beyond the Stars".
Zobacz również:
Eurowizja Junior 2025: Owacje dla Armenii, Ukrainy i Polski
W Tbilisi owacyjnie przyjęto Alberta, czyli reprezentanta Armenii sąsiadującej z Gruzją. Ballada "Brave Heart" utrzymana jest mocno w eurowizyjnej stylistyce, a 12-latek uznawany był za jednego z głównych faworytów do zwycięstwa.
Spore emocje wzbudziła też Sofija Nersesian z Ukrainy (ma też ormiańskie korzenie). Tytułowa "Motanka" to tradycyjna ukraińska lalka-amulet, tworzona bez igieł i nożyczek, metodą motania, wiązania i tkania z naturalnych materiałów. Pełni ona rolę talizmanu, chroniąc dom, przyciągając pomyślność i wspierając w trudnych momentach życiowych.
Kolejne dwa występy to Lottie O'Driscoll Murray z Irlandii ("Rúin") i Meadow z Holandii ("Freeze"). Nasza Marianna Kłos pojawiła się jako dziewiąta z kolei, a u jej boku na scenie towarzyszyły cztery tancerki-syreny. Piosenka "Brightest Light" została zaśpiewana po polsku i angielsku.
Eurowizja Junior 2025: Marianna Kłos walczyła o zwycięstwo
Po 12-letniej Polce zaprezentowali się Neła Manczeska z Macedonii Północnej ("Miracle"), Asja Džogović z Czarnogóry ("I tužna i srećna priča") i Leonardo Giovannangeli z Włoch (taneczna propozycja "Rockstar").
Zmianę klimatu na balladowy zapewniła Inês Gonçalves z Portugalii ("Para onde vai o amor?"). Później przeskoczyliśmy do jej sąsiadów, czyli Hiszpanii. "Everything is possible" ("Wszystko jest możliwe") - przekonywał Gonzalo Pinillos w piosence "Érase una vez (Once Upon a Time)".
Gospodarzy, czyli Gruzję, reprezentowała Anita Abgarini ("Shine Like a Star"). Cypr z kolei postawił na duet Rafaella i Christos ("Away").
Konkursowe występy zakończyły Lou Deleuze z Francji (mocno nawiązujące do tradycji piosenki tego kraju "Ce Monde") i Kroni Pula z Albanii ("Fruta Perime"). Po wszystkich piosenkach ruszyło 15-minutowe głosowanie publiczności - zostało ono już zakończone.
Wielki finał odbywał się w Gruzji po ubiegłorocznej wygranej 11-letniego reprezentanta tego kraju Andrii Putkaradze. Gospodarzami koncertu byli David Aladashvili, popularny muzyk, a jednocześnie prezenter programów muzycznych i dyrektor artystyczny Narodowego Pałacu Młodzieży w Tbilisi oraz Liza Tsiklauri, gruzińska prezenterka telewizyjna i dziennikarka.
W trakcie przerwy na głosowanie publiczności prezentowali się w roli gości specjalnych zwycięzcy Eurowizji Junior z Gruzji, czyli trio Bzikebi (2008), girlsband Candy (2011) i Andria Putkaradze (2024). Na scenie zabrakło czwartej gruzińskiej triumfatorki w tym konkursie, czyli Mariam Mamadashvili (2016), która obecnie mieszka w USA.
W gronie faworytów wymieniani byli przedstawiciele m.in. Polski, Gruzji, Ukrainy, Hiszpanii i Francji, a wielu ekspertów jednoznacznie wskazywało na Alberta, czyli reprezentanta Armenii.
Eurowizja Junior 2025: Znamy końcowe wyniki
Tak samo jak w przypadku konkursu Eurowizji dla dorosłych, głosy widzów stanowią tu połowę punktacji. Punkty przyznają również członkowie profesjonalnego jury. Po zsumowaniu głosów jurorów i widzów poznaliśmy ostateczne wyniki.
W głosowaniu od jurorów zwyciężyła Francja (152 pkt.), przed Gruzją (121) i Armenią (117). Marianna Kłos w głosowaniu jury zajęła siódme miejsce z dorobkiem 72 pkt. Polskie jury swoje 12 punktów dało Gruzji.
Po zsumowaniu punktacji od jury i telewidzów okazało się, że Eurowizję Junior 2025 wygrała Lou Deleuze z Francji (248 pkt.). Marianna Kłos ostatecznie ukończyła na ósmym miejscu z dorobkiem 139 pkt.
Eurowizja Junior 2025 - kolejność startowa uczestników:
1. Eliza Borg (Malta) - "I Believe"
2. Yağmur (Azerbejdżan) - "Miau Miau"
3. Marino Vrgoč (Chorwacja) - "Snovi"
4. Martina CRV (San Marino) - "Beyond the Stars"
5. Albert (Armenia) - "Brave Heart"
6. Sofija Nersesian (Ukraina) - "Motanka"
7. Lottie O'Driscoll Murray (Irlandia) - "Rúin"
8. Meadow (Holandia) - "Freeze"
9. Marianna Kłos (Polska) - "Brightest Light"
10. Neła Manczeska (Macedonia Północna) - "Miracle"
11. Asja Džogović (Czarnogóra) - "I tužna i srećna priča"
12. Leonardo Giovannangeli (Włochy) - "Rockstar"
13. Inês Gonçalves (Portugalia) - "Para onde vai o amor?"
14. Gonzalo Pinillos (Hiszpania) - "Érase una vez (Once Upon a Time)"
15. Anita Abgariani (Gruzja) - "Shine Like a Star"
16. Rafaella i Christos (Cypr) - "Away"
17. Lou Deleuze (Francja) - "Ce monde"
18. Kroni Pula (Albania) - "Fruta perime".