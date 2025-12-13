Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbywa się w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi (Gruzja). Reprezentująca Polskę Marianna Kłos na scenie pojawiła się niemal dokładnie w połowie stawki, jako dziewiąta z kolei.

12-letnia wokalistka zaliczana do grona faworytów zaprezentowała utwór "Brightest Light".

Autorami piosenki są Jeremi Siejka (muzyka, tekst), Krzysztof Junak, Jakub Laszuk, Jacek Mrówczyński i Brajan Litkowiec (muzyka) oraz Paula Roma (tekst). Za teledysk odpowiadał Adam Romanowski.

"'Brightest Light' to piosenka o nadziei i odwadze, która drzemie w każdym z nas. To optymistyczny przekaz dla młodego pokolenia w niespokojnych czasach - współczesny hymn nadziei, który ma dodać otuchy młodym słuchaczom w całej Europie. Piosenka opowiada o sile, która płynie z wiary w siebie i z wzajemnego wsparcia, o tym, że nasze światło może rozświetlać nie tylko naszą drogę, ale i drogi innych" - podkreślali twórcy.

Eurowizja Junior 2025: Tak zaprezentowała się Marianna Kłos

Na scenie Marianna pojawiła się w białej, rozkloszowanej sukni, a u jej boku pojawiły się cztery młode tancerki. Jak informowała TVP, suknia staje się źródłem energii i światła, które symbolicznie rodzą się w sercu Marianny, a następnie rozprzestrzeniają na całą sylwetkę. Całość zbudowana była wokół trzech motywów: energii, światła i mocy, wzmacniając przekaz piosenki.

"Jej występ ma charakter baśniowej opowieści przedstawionej współczesnym językiem: jest dojrzały, pełen emocji i symboli, a jednak zachowuje dziecięcą wrażliwość i marzycielskość. Zależało nam na tym, aby zarówno dzieci, jak i dorośli mogli odnaleźć w tej historii cząstkę siebie, swoją wewnętrzną siłę i światło, którymi mogą dzielić się z całym światem" - podkreślał jeszcze przed finałem Kamil Staszczyszyn, reżyser występu Polki.

"Dziękuję Europo!" - powiedziała na koniec swojego występu Marianna Kłos, która została owacyjnie przyjęta w Tbilisi. Zachwytów nie kryją też internauci.

Przypomnijmy, że Polska dwukrotnie wygrywała Eurowizję Junior za sprawą Roxie Węgiel i Viki Gabor. W 2021 roku Sara James zajęła w Paryżu drugie miejsce, nieznacznie ustępując Malénie z Armenii. W 2024 r. Dominik Arim z piosenką "All Together" znalazł się na 12. miejscu na 17 uczestników.

Marianna Kłos i jej występ podczas drugiej próby przed Eurowizją Junior 2025 TVP