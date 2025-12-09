Mata zapowiada kolejne koncerty. "Ta trasa jest za mocna, żeby za chwilę się skończyła"

Mata od dawna zapowiadał, że projekt MATA2040 nie zakończy się szybko. W poście opublikowanym 7 grudnia w mediach społecznościowych potwierdził, że finał jego trasy przybierze formę wielkiego wydarzenia na PGE Narodowym. Jak tłumaczy:

"Ta trasa jest za mocna, żeby za chwilę się skończyła. Zapraszam Was na finałowy koncert #MATA2040 TOUR na PGE Narodowym 16 maja 2026. Jednocześnie potwierdzam, że album ukaże się co najmniej tydzień przed wydarzeniem" - napisał artysta w mediach społecznościowych.

Decyzja o dodaniu drugiego występu jest pokłosiem zainteresowania fanów - pierwszy koncert, zaplanowany na 15 maja 2026 r., wyprzedał się latem w zaledwie trzy dni. Dla młodego rapera to kolejny krok w kierunku budowania pozycji jednego z najważniejszych polskich wykonawców młodego pokolenia, podążającego drogą takich gwiazd jak Quebonafide, który również zapełniał stadionowe obiekty.

Dwa dni - dwa różne koncerty

Organizatorzy z DM Agency i wydawnictwa Muzyka podkreślają, że oba koncerty będą miały odmienny charakter. Pierwszy z nich, określany jako "the best of", ma być przekrojową podróżą przez dotychczasowe przeboje Maty - od wczesnych hitów, które windowały go na szczyty polskich streamingów, po utwory z ostatnich projektów.

Dzień później publiczność zobaczy zupełnie inne widowisko, skoncentrowane na premierowym materiale:

"Sobotnie wydarzenie będzie zasadniczo różnić się od piątkowego, wyprzedanego koncertu 'the best of'. Pierwszy koncert skupi się na przeszłości (...). Drugiego dnia publiczność zobaczy widowisko skupione na przyszłości - premierowy koncert z nadchodzącego wielkimi krokami albumu #MATA2040" - czytamy na stronie PGE Narodowego.

W praktyce oznacza to dwudniowe muzyczne święto, podczas którego fani zobaczą zarówno przekrój twórczości rapera, jak i zupełnie nowe utwory - pierwszy raz zaprezentowane na żywo w największej arenie w Polsce.

Nowy album przed stadionowym finałem

Mata potwierdził, że jego nadchodzący krążek ukaże się co najmniej tydzień przed koncertami. Ten ruch jest zgodny z trendem stosowanym przez największych artystów światowych, którzy premierę albumu łączą z monumentalnymi trasami koncertowymi. Takie rozwiązanie stosowali m.in. Kendrick Lamar czy Travis Scott - album staje się wówczas integralnym elementem koncertowego wydarzenia.

Nowa płyta Maty będzie trzecim dużym wydawnictwem rapera. W branży komentuje się, że projekt MATA2040 ma być najbardziej konceptualnym przedsięwzięciem w jego karierze.

Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Harmonogram sprzedaży jest podzielony na trzy etapy i obejmuje zarówno użytkowników aplikacji, jak i fanów, którzy uczestniczyli już w wcześniejszych wydarzeniach trasy:

9 grudnia, godz. 12:00 - przedsprzedaż z rabatem 33% dla osób, które kupiły bilety na trasę MATA2040 lub na pierwszy koncert 15 maja 2026 r.

10 grudnia, godz. 12:00 - przedsprzedaż dla użytkowników aplikacji Żappka.

11 grudnia, godz. 12:00 - otwarta sprzedaż dla wszystkich zainteresowanych.

Przy takim poziomie zainteresowania można spodziewać się, że sprzedaż ponownie zakończy się błyskawicznie.

