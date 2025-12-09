Mata zapowiada kolejne koncerty. "Ta trasa jest za mocna, żeby za chwilę się skończyła"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Po kilku miesiącach od rekordowej sprzedaży biletów na pierwszy stadionowy występ, Mata idzie za ciosem i dorzuca kolejny termin. W maju 2026 r. raper dwukrotnie wystąpi na PGE Narodowym, a oba wydarzenia będą powiązane z premierą jego nowego albumu.

Młody mężczyzna w jasnoniebieskim garniturze, z jasnymi blond włosami, stoi za mównicą, trzyma statuetkę i uśmiecha się. W tle rozmyte, kolorowe światła sceniczne.
Mata zapowiedział kolejne koncertyAKPAAKPA

Mata od dawna zapowiadał, że projekt MATA2040 nie zakończy się szybko. W poście opublikowanym 7 grudnia w mediach społecznościowych potwierdził, że finał jego trasy przybierze formę wielkiego wydarzenia na PGE Narodowym. Jak tłumaczy:

"Ta trasa jest za mocna, żeby za chwilę się skończyła. Zapraszam Was na finałowy koncert #MATA2040 TOUR na PGE Narodowym 16 maja 2026. Jednocześnie potwierdzam, że album ukaże się co najmniej tydzień przed wydarzeniem" - napisał artysta w mediach społecznościowych.

Zobacz również:

Sting
Pop

Sting gwiazdą sylwestra TVP. Kto jeszcze wystąpi?

Michał Boroń
Michał Boroń

Decyzja o dodaniu drugiego występu jest pokłosiem zainteresowania fanów - pierwszy koncert, zaplanowany na 15 maja 2026 r., wyprzedał się latem w zaledwie trzy dni. Dla młodego rapera to kolejny krok w kierunku budowania pozycji jednego z najważniejszych polskich wykonawców młodego pokolenia, podążającego drogą takich gwiazd jak Quebonafide, który również zapełniał stadionowe obiekty.

Dwa dni - dwa różne koncerty

Organizatorzy z DM Agency i wydawnictwa Muzyka podkreślają, że oba koncerty będą miały odmienny charakter. Pierwszy z nich, określany jako "the best of", ma być przekrojową podróżą przez dotychczasowe przeboje Maty - od wczesnych hitów, które windowały go na szczyty polskich streamingów, po utwory z ostatnich projektów.

Dzień później publiczność zobaczy zupełnie inne widowisko, skoncentrowane na premierowym materiale:

"Sobotnie wydarzenie będzie zasadniczo różnić się od piątkowego, wyprzedanego koncertu 'the best of'. Pierwszy koncert skupi się na przeszłości (...). Drugiego dnia publiczność zobaczy widowisko skupione na przyszłości - premierowy koncert z nadchodzącego wielkimi krokami albumu #MATA2040" - czytamy na stronie PGE Narodowego.

W praktyce oznacza to dwudniowe muzyczne święto, podczas którego fani zobaczą zarówno przekrój twórczości rapera, jak i zupełnie nowe utwory - pierwszy raz zaprezentowane na żywo w największej arenie w Polsce.

Nowy album przed stadionowym finałem

Mata potwierdził, że jego nadchodzący krążek ukaże się co najmniej tydzień przed koncertami. Ten ruch jest zgodny z trendem stosowanym przez największych artystów światowych, którzy premierę albumu łączą z monumentalnymi trasami koncertowymi. Takie rozwiązanie stosowali m.in. Kendrick Lamar czy Travis Scott - album staje się wówczas integralnym elementem koncertowego wydarzenia.

Nowa płyta Maty będzie trzecim dużym wydawnictwem rapera. W branży komentuje się, że projekt MATA2040 ma być najbardziej konceptualnym przedsięwzięciem w jego karierze.

Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Harmonogram sprzedaży jest podzielony na trzy etapy i obejmuje zarówno użytkowników aplikacji, jak i fanów, którzy uczestniczyli już w wcześniejszych wydarzeniach trasy:

9 grudnia, godz. 12:00 - przedsprzedaż z rabatem 33% dla osób, które kupiły bilety na trasę MATA2040 lub na pierwszy koncert 15 maja 2026 r.

10 grudnia, godz. 12:00 - przedsprzedaż dla użytkowników aplikacji Żappka.

11 grudnia, godz. 12:00 - otwarta sprzedaż dla wszystkich zainteresowanych.

Przy takim poziomie zainteresowania można spodziewać się, że sprzedaż ponownie zakończy się błyskawicznie.

Sebastian Karpiel-Bułecka o magii świąt Bożego Narodzenia. "Prezenty nie są dla nas najważniejsze"Newseria Lifestyle/informacja prasowa
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze