Gdy w trakcie podcastu "One54 Africa" komik z Zimbabwe, Learnmore Jonasi, w humorystyczny sposób "odczarował" przesłanie wersu z piosenki "Circle of Life", nie spodziewał się, że sprawa może znaleźć swój finał w sądzie. Kompozytor Lebo M., który wykonuje okrzyk otwierający utwór, oburzony taką interpretacją, pozwał komika.

Wielki przebój, skomponowany przez Eltona Johna i Hansa Zimmera do filmu "Król lew", otwiera kultowy okrzyk w języku zulu, za który odpowiada właśnie Lebo M. W oryginale padają tajemnicze słowa "Nants' ingonyama bagithi Baba".

Co oznaczają słowa z przeboju Eltona Johna z filmu "Król lew"?

Learnmore Jonasi stwierdził, że ten fragment oznacza po prostu "Patrzcie, tam jest lew! O mój Boże!". Nagranie z udziałem komika szybko stało się viralem (najpopularniejsze wideo ma blisko 8 mln odsłon), wprawiając w osłupienie internautów. Wielu przyznało, że ta wiadomość zniszczyła ich wyobrażenie o podniosłości sceny z początku filmu. "Niektóre piosenki po prostu brzmią lepiej w ich ojczystym języku, nie musimy tłumaczyć wszystkiego" - zauważył jeden z komentujących.

Nagranie dotarło także do południowoafrykańskiego kompozytora, Lebo M. - współtwórcy utworu i wykonawcy rzeczonego fragmentu, który uważa, że ta uproszczona interpretacja spłaszcza znaczenie tego wersu. Według niego, pieśń ta jest poezją pochwalną na cześć króla, przesiąkniętą metaforami. "Ingonyama Nantsa to pochwała, a nie parodia. To dziedzictwo, a nie hashtag" - przekazał w oświadczeniu. W jego opinii, sprowadzenie tego wersu do prześmiewczego tłumaczenia świadczy o braku zrozumienia dla tradycji.

Jak relacjonuje m.in. dziennik "The Guardian", Lebo M. w połowie marca złożył w sądzie federalnym w Los Angeles pozew przeciwko Jonasiemu, domagając się 27 milionów dolarów. W pozwie wskazał nie tylko fakt, że komik ośmieszył wartość artystyczną i kulturową utworu. Podkreślił także, że viralowe filmiki Jonasiego psują jego relacje biznesowe z Disneyem.

Kolumbijski gitarzysta zachwycił jury programu "Must Be the Music". Miuosh śpiewał razem z nim! Polsat Promocja