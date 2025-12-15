Beyoncé znów pisze historię. "Cowboy Carter" rekordową trasą solowego artysty 2025 roku

Zakończone w lipcu w Las Vegas tournée "Cowboy Carter" oficjalnie zostało uznane za najbardziej dochodową trasę koncertową solowego artysty w 2025 roku. Według danych Billboard Boxscore, 32 koncerty przyniosły łącznie 407,6 mln dolarów, a na wydarzenia sprzedano ponad 1,6 mln biletów. To wynik, który nie tylko ustawia Beyoncé na szczycie tegorocznych zestawień, ale też wzmacnia jej status jednej z najpotężniejszych postaci światowego przemysłu muzycznego.

Beyoncé i rewolucja country

Decyzja 35-krotnej laureatki Grammy o wejściu w estetykę country od początku wzbudzała emocje. Album "Cowboy Carter" podzielił krytyków i słuchaczy - jedni okrzyknęli go artystycznym przełomem, inni zarzucali artystce ingerencję w "zamknięty" gatunek. Efekt końcowy okazał się jednak nie do podważenia.

Badania przywoływane przez platformy streamingowe pokazują, że płyta zachęciła ponad 36 milionów użytkowników Spotify do sięgnięcia po country po raz pierwszy. "The Times" zwracał uwagę na szczególny wpływ albumu w Wielkiej Brytanii, gdzie gatunek - dotąd niszowy - stał się elementem muzycznego mainstreamu. Jedno z badań wykazało, że 60 proc. brytyjskich respondentów zaczęło słuchać country po premierze "Cowboy Carter", a globalnie ponad jedna trzecia przedstawicieli pokolenia Z deklarowała podobną zmianę nawyków.

Najlepszy wynik wśród solistów, mocna konkurencja w tle

W tegorocznym rankingu tras solowych Beyoncé wyprzedziła m.in. The Weeknda, którego "After Hours Til Dawn Tour" przyniosła w 2025 roku 336,7 mln dolarów. W skali wszystkich artystów liderem pozostaje Coldplay - ich "Music Of The Spheres Tour" wygenerowała w tym samym roku 464,9 mln dolarów, a łączny wynik trasy przekroczył już miliard dolarów.

To jednak nie umniejsza osiągnięcia Beyoncé. "Cowboy Carter" została także uznana za najbardziej dochodową trasę country w historii, co potwierdził serwis Pollstar. Żadne inne tournée w tym gatunku nie przekroczyło wcześniej granicy 400 mln dolarów.

To nie pierwsza trasa Beyoncé z imponującym wynikiem

Sukces obecnej trasy ma jeszcze jeden historyczny wymiar. Beyoncé jest pierwszą amerykańską artystką, której dwie trasy koncertowe przekroczyły próg 400 mln dolarów przychodu. Wcześniej dokonała tego "Renaissance Tour" z 2023 roku, która po 56 koncertach zamknęła się kwotą 579 mln dolarów.

Co więcej, "Cowboy Carter" to najkrótsza trasa w historii, która osiągnęła taki wynik finansowy - szybciej niż tournée The Rolling Stones czy Metalliki.

Mniej miast, większe wydarzenia

Nowa strategia koncertowa Beyoncé opierała się na rezydencjach w zaledwie dziewięciu miastach, m.in. w Los Angeles, Nowym Jorku, Atlancie, Londynie i Las Vegas. Każda lokalizacja gościła po kilka koncertów, co stanowiło wyraźny kontrast wobec "Renaissance Tour", która odwiedziła 39 miast w 17 krajach. Model "mniej, ale intensywniej" okazał się zarówno artystycznym, jak i finansowym strzałem w dziesiątkę.

Trasa obfitowała też w momenty, które natychmiast zyskiwały rozgłos. Podczas finału doszło do reunionu Destiny's Child, w Atlancie na scenie pojawił się Jay-Z, a w Paryżu Beyoncé po raz pierwszy wykonała na żywo "II Most Wanted" wspólnie z Miley Cyrus.

Marianna Kłos i jej występ podczas drugiej próby przed Eurowizją Junior 2025 TVP