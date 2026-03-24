Kelly Osbourne rozstała się z narzeczonym. "Od dłuższego czasu mierzyli się z problemami"

Według informacji przekazywanych przez osoby z otoczenia pary, Kelly Osbourne i Sid Wilson zakończyli zaręczyny w ostatnich tygodniach. Ich ostatnie wspólne publiczne wyjście to gala Grammy w lutym 2026 roku.

"Kelly i Sid zdecydowali się zakończyć zaręczyny" - przekazało jedno ze źródeł.

Kulisy rozstania nie są jednoznaczne, ale wiele wskazuje na to, że nie była to nagła decyzja. "Od dłuższego czasu mierzyli się z problemami. To nie wyglądało tak dobrze, jak mogło się wydawać z zewnątrz" - dodano.

Próby ratowania związku

Para przez długi czas próbowała ratować relację, przede wszystkim ze względu na trzyletniego syna Sidneya, który przyszedł na świat w 2022 roku.

"Starali się, szczególnie dla dobra dziecka, ale ostatecznie uznali, że rozstanie będzie najlepszym rozwiązaniem" - wynika z relacji.

Dziś Osbourne ma skupiać się przede wszystkim na macierzyństwie i uporządkowaniu życia po trudnym roku.

Żałoba, która zmieniła wszystko

Nie da się oddzielić tej decyzji od wydarzeń z lipca 2025 roku. Właśnie wtedy zmarł Ozzy Osbourne - legenda heavy metalu i ojciec Kelly. Miał 76 lat.

Bliscy nie ukrywają, że jego odejście mocno wpłynęło na jej stan.

"Proces żałoby jest dla niej niezwykle trudny. To bardzo emocjonalny czas" - podkreślają.

Sama Kelly pisała wprost:

"Mój tata właśnie zmarł, a ja robię wszystko, co w mojej mocy. Jedyną rzeczą, dla której teraz żyję, jest moja rodzina".

W innym wyznaniu wróciła do ostatnich chwil z ojcem:

"Tego poranka nie powiedziałam mu 'kocham cię'. Zawsze to robiłam".

Od zaręczyn na koncercie do rozstania

Jeszcze latem 2025 roku ich historia wydawała się zamkniętym happy endem. Sid Wilson oświadczył się Kelly za kulisami pożegnalnego koncertu Black Sabbath w Birmingham, w obecności jej najbliższych.

Para znała się od 1999 roku, kiedy Slipknot występował na festiwalu Ozzfest. Przez lata pozostawali przyjaciółmi, a związek rozpoczęli dopiero w 2022 roku.

Kelly pisała wtedy:

"Po 23 latach przyjaźni nie mogę uwierzyć, gdzie jesteśmy. Jesteś moją bratnią duszą".

Presja i komentarze wokół wyglądu

W ostatnich miesiącach Osbourne znalazła się także w centrum uwagi z powodu swojej przemiany. Jej wyraźna utrata wagi wywołała falę komentarzy w sieci - od troski po otwartą krytykę.

Celebrytka odpowiedziała bez ogródek:

"Do wszystkich, którzy pytają, czy jestem chora albo sugerują różne rzeczy - mój tata właśnie zmarł. Pokazuję wam radosną stronę życia, nie tę pełną bólu".

I dodała:

"Odczepcie się".

Niepokój wyrażają również osoby z branży. "To było szokujące. Nie rozpoznałem jej. Wygląda na osobę w złym stanie" - przyznał jeden z rozmówców.

Nowy rozdział w życiu Kelly Osbourne

Jak podkreślają źródła, mimo trudnego czasu Kelly Osbourne stara się iść dalej. "Przeszła bardzo wiele w ostatnim roku, ale skupia się na sobie i na synu" - słyszymy.

Rozstanie z wieloletnim przyjacielem i partnerem zamyka ważny etap w jej życiu. Wszystko wskazuje na to, że teraz najważniejsze są dla niej spokój i odbudowa po jednym z najtrudniejszych okresów, z jakimi przyszło jej się zmierzyć.

