Muzyczna kariera Kaeyry nabrała rozpędu, gdy jako nastolatka pojawiła się w programie "America's Got Talent". Wtedy to, na oczach milionów widzów, młoda wokalistka zyskała uznanie nie tylko publiczności, ale także surowego jurora Simona Cowella, który nie szczędził jej pochwał.

Tak Kaeyra radzi sobie ze skończoną relacją. "Tydzień po rozstaniu i już"

Prawdziwy przełom w karierze Kaeyry nastąpił jednak w 2023 roku, kiedy Kaeyra wzięła udział w amerykańskim "Idolu". Jej występy przyciągnęły uwagę jurorów, a szczególnie Katy Perry, która dostrzegła w niej gwiazdorski potencjał. Choć Kaeyra nie wygrała programu, zyskała międzynarodową rozpoznawalność, a jej profil w mediach społecznościowych zaczął przyciągać rzesze nowych fanów. Przeboje "Sour", "Kiss Kiss" czy "Keep Dreaming" zaczęły podbijać listy przebojów również w Polsce.

Fani Kaeyry spostrzegli pod koniec stycznia 2026 roku, dzięki social mediom wokalistki, iż ta wybrała się na wakacje. Krzysztof Zalewski w mediach społecznościowych również opublikował zdjęcia z wypoczynku w Egipcie, a internauci błyskawicznie odkryli, że w tym samym miejscu i czasie przebywa również Kaeyra. Choć wypoczynek dwóch gwiazd w tej samej lokacji mógł się okazać przypadkiem, internauci szybko postawili odważną tezę, związaną z rozwijającą się relacją. Polski internet zapłonął, jednak nigdy nie doczekał się oficjalnego potwierdzenia związku.

Krzysztof Zalewski swoje życie prywatne starał się trzymać z dala od blasku fleszy. Przez osiem lat był w związku z Olgą Tuszewską, którą poznał przez Monikę Brodkę (była jej menadżerką). W 2018 roku na świat przyszedł syn Krzysztofa i Olgi - Lew, jednak para rozstała się w połowie 2024 roku.

Kayera w styczniu br. na swoim profilu umieściła krótkie wideo, na którym widać, że towarzyszy jej właśnie Krzysztof Zalewski, jednak teraz jej nowy TikTok udowadnia, że relacja z polskim muzykiem mogła się właśnie zakończyć.

"Tydzień po rozstaniu i już napisałam o nim piosenkę" - zdradziła piosenkarka na TikToku, tańcząc do jej nadchodzącego utworu "Upgrade", który zdecydowanie poprawia jej humor. Fani już nie mogą doczekać się nowego kawałka piosenkarki i śmiele dopingują ją w komentarzach. "To o Zalewskim?", "Nie mogę się doczekać!", "Świetny numer", "Tęsknię za tobą" - piszą w komentarzach.

Miuosh żegna się z rapem: "Zajechałem już do garażu. Nie chcę tego" INTERIA.PL INTERIA.PL