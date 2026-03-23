Ino-Rock Festival to cykliczna impreza, która po raz pierwszy odbyła się w 2008 roku z inicjatywy Kujawskiego Centrum Kultury i muzyków z grupy Quidam, przy znaczącym wsparciu (i poparciu) Prezydenta Miasta Inowrocławia. Od 2009 współorganizatorem festiwalu jest Wydawnictwo "Rock-Serwis".

Do udziału w festiwalu zapraszani są wykonawcy niekoniecznie zbieżni stylistycznie, jednak trafiający swoją twórczością do wrażliwych słuchaczy o otwartych umysłach. Obok uznanych gwiazd pojawiają się debiutanci i artyści niszowi.

Tegoroczna edycja odbędzie się 29 sierpnia na Placu Imprez w Inowrocławiu (początek godz. 16:30).

Ino-Rock Festival 2026 odsłania karty. Kto zagra?

Główną gwiazdą będzie Midge Ure, pochodzący ze Szkocji były lider grupy Ultravox. Na swoim koncie ma współpracę m.in. z Kate Bush, Slik, Visage i Bobem Geldofem (razem współorganizowali słynny cykl koncertów Live Aid).

W Inowrocławiu wystąpią także brytyjsko-portugalski Weather Systems (projekt będący kontynuacją mającej wielu fanów w Polsce grupy Anathema), francuski Kwoon (post-rock) oraz polskie zespoły Hedone (legendarna industrialna formacja Macieja Werka) i Sad Smiles (nastolatkowie z Tarnowa, którzy właśnie zaprezentowali się telewizyjnej publiczności w programie "Must Be The Music" w Polsacie).

"Ino-Rock Festival to nie tylko koncerty na najwyższym poziomie, ale także wspaniała okazja do promocji Inowrocławia, który podczas tego wydarzenia zyskuje międzynarodową uwagę. Warto więc już teraz zarezerwować sobie ten sierpniowy dzień, by wziąć udział w tak znakomitym, rockowym wydarzeniu" - zaprasza Prezydent Miasta Inowrocławia Arkadiusz Fajok.

Podczas dotychczasowych edycji festiwalu, publiczność miała okazję podziwiać w akcji takich wykonawców, jak m.in. Steve Hackett Band, Fish, Hawkwind, Lacrimosa, Focus, Anathema, Brendan Perry, Riverside, Tim Bowness, Wishbone Ash, IQ, Pain Of Salvation, RPWL, Motorpsycho, Mostly Autumn, Anektoden, Ozric Tentacles, Nosound, Airbag, Gazpacho, Haken, The Pineapple Thief, Soen, Wolf People, Eivør, Quidam, Indukti, Lizard, Tune, Believe, Millenium, Osada Vida, After, Votum, Lebowski, hipersoniK, Meller/Gołyźniak/Duda, Mystery, iamthemorning, Collage, Leprous, Pure Reason Revolution i Crippled Black Phoenix.

