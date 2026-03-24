Zgłoszenie o poważnym wypadku samochodowym na drodze krajowej nr 10 wpłynęło do służb w poniedziałkowe popołudnie, 23 marca. W zdarzeniu uczestniczyły aż trzy pojazdy - dwa samochody osobowe i jeden ciężarowy.

"Do zdarzenia doszło na 289 kilometrze trasy. Służby ratunkowe z Bydgoszczy oraz Solca Kujawskiego otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem trzech pojazdów. Po przybyciu na miejsce potwierdzono, że doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych oraz jednego ciężarowego. Niestety śmierć na miejscu poniosła jedna osoba. Droga w miejscu zdarzenia była przez kilka godzin poważnie utrudniona" - dowiadujemy się z komunikatu pracujących na miejscu strażników z OSP Solec Kujawski.

Nie żyje Janusz Ratajczak. Był jednym z najsłynniejszych tenorów w kraju

Do mediów błyskawicznie trafiła informacja o tym, że ofiarą śmiertelną był Janusz Ratajczak, doskonale znany w środowisku operowym. Był uznawany za jednego z czołowych wokalistów klasycznych w kraju. Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, przez lata współpracował z najsłynniejszymi teatrami w naszym kraju, jak i za granicą - przede wszystkim z Operą Nova w Bydgoszczy.

W trakcie swojej kariery Ratajczak zagrał w ponad 60 spektaklach, dostając role m.in. Stefana w "Strasznym dworze", Jontka w "Halce", Don Joségo w "Carmen" oraz Hoffmanna w "Opowieściach Hoffmanna".

Janusz Ratajczak występował zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przez trzy dekady nauczał też młodych śpiewaków

Słynny tenor występował nie tylko w Polsce, lecz także na prestiżowych scenach Europy - we Włoszech, Francji, Niemczech czy Austrii. Brał udział w ważnych produkcjach i nagraniach operowych, zdobywając uznanie międzynarodowych krytyków. Za swoje osiągnięcia artystyczne został odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", co miało miejsce w 2016 r.

Przez ponad trzy dekady Ratajczak nauczał także innych, początkujących śpiewaków. Od 2009 r. uczył śpiewu klasycznego w Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie miał pod swoją opieką dziesiątki młodych wokalistów.

Janusz Ratajczak zmarł w wieku 64 lat. Okoliczności tragicznego zdarzenia wciąż badane są przez policję, pod nadzorem prokuratury.

