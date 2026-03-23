To właśnie w Paryżu Céline Dion zaśpiewała publicznie po czteroletniej przerwie, występując w lipcu 2024 roku na tle wieży Eiffla podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. W stolicy Francji wykonała piosenkę "Hymne à l'amour" z repertuaru Edith Piaf.

W listopadzie 2024 r. pojawiła się z kolei na pokazie mody w Rijadzie (Arabia Saudyjska), by zaśpiewać piosenki "I'm Alive" i "The Power of Love".

Céline Dion od lat zmaga się z poważną chorobą

Fani kanadyjskiej gwiazdy liczyli na to, że to będzie początek jej powrotu na wielkie sceny. Do ostatniej chwili liczono, że Dion wystąpi gościnnie w wielkim finale Eurowizji 2025 w Bazylei (Szwajcaria), jednak wówczas uniemożliwił to jej stan zdrowia.

Przypomnijmy, że 57-letnia wokalistka zmaga się z zespołem Moerscha-Woltmanna, nazywanym też syndromem sztywnego człowieka. To nieuleczalne schorzenie o podłożu autoimmunologicznym, które objawia się m.in. bólem i postępującym sztywnieniem mięśni oraz występowaniem powtarzających się epizodów skurczów mięśniowych.

Według statystyk zapada na nie do dwóch osób na milion. Zmiany w postaci skurczów nasilają się z przez miesiące i lata, a z czasem się stabilizują. Rzadkość schorzenia sprawia, że większość osób nim dotknięta czeka bardzo długo, zanim zostanie właściwie zdiagnozowana.

Kanadyjska gwiazda publicznie ogłosiła swoją chorobę w 2022 r., gdy była zmuszona odwołać swoją trasę (w tym zaplanowane dwa koncerty w Polsce). "Codziennie ciężko pracuję, aby odzyskać siłę i zdolność do ponownego występu. Wszystko, co znam, to śpiewanie. To jest to, co robiłam przez całe życie i to, co kocham robić najbardziej" - mówiła wtedy.

Céline Dion wróci na scenę? Plotki krążą coraz szybciej

Francuskojęzyczne media coraz głośniej spekulują o powrocie Céline Dion na scenę. Na ulicach Paryża zaobserwowano tajemnicze reklamy, promujące piosenki wokalistki, takie jak m.in. "Pour que tu m'aimes encore" czy "Power of Love".

Kanadyjska gazeta "La Presse" podała, że jesienią gwiazda da serię koncertów w Paris La Défense Arena. To największa hala w Europie, mogąca pomieścić nawet 40 tys. widzów. Według wciąż nieoficjalnych źródeł (takie same informacje przekazuje też francuski dziennik "Le Parisien") mowa o dwóch występach tygodniowo w ciągu dwóch miesięcy (wrzesień-październik).

