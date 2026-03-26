Young Leosia rozstała się z partnerem po ponad dwóch latach związku. "Staraliśmy się to naprawić na różne sposoby"
Young Leosia od ponad dwóch lat tworzyła szczęśliwy związek ze znanym twórcą internetowym, Kacprem Błońskim. Jakiś czas temu w sieci zaczęły pojawiać się plotki na temat rzekomych problemów pary. Fani zaczęli podejrzewać, że celebryci się rozstali, lecz dopiero teraz raperka potwierdziła doniesienia. "Od kilku miesięcy mieliśmy gorszy czas z Kacprem, czego oczywiście nie pokazywaliśmy publicznie" - wyjaśniła Leosia. Zdradziła też, jak trzyma się po podjęciu niełatwej decyzji.
Young Leosia, raperka, która zdobyła popularność dzięki przebojom takim jak "Szklanki" i "Ulala", a także dzięki współpracy z Żabsonem, Beteo, Boruccim czy Matą, od ponad dwóch lat spotykała się z Kacprem Błońskim. Gwiazdorski związek od samego początku budził ogromne zainteresowanie fanów i był jednym z najchętniej komentowanych w sieci. Raperka i influencer regularnie dzielili się z odbiorcami swoją codziennością, często pojawiali się razem na ściankach czy udzielali wspólnych wywiadów.
Wszystko wskazywało na to, że publiczne wyznania miłosne i media społecznościowe zalane wspólnymi, romantycznymi zdjęciami to oznaka szczęśliwej relacji. Kilka miesięcy temu fani zaczęli dostrzegać jednak, że między Leosią i Kacprem coś jest nie tak. W sieci pojawiły się pierwsze spekulacje na temat rozstania, zaraz po tym, jak raperka udzieliła wywiadu Jozrapowi. W rozmowie padło bowiem pytanie o Błońskiego, a ukochana wyraźnie unikała na nie odpowiedzi.
Young Leosia potwierdziła spekulacje. Jej związek z Kacprem Błońskim dobiegł końca
Teraz plotki okazały się prawdą - artystka rozwiała wszelkie wątpliwości i potwierdziła rozstanie. Na jej instagramowym profilu pojawiła się bowiem sesja pytań i odpowiedzi, podczas której jeden z odbiorców zapytał Leosię wprost o status jej relacji z Kacprem. Gwiazda postanowiła dłużej niczego nie ukrywać i wyznała, że wspólnie podjęli trudną decyzję o rozłące.
"Sorki, że dopiero teraz, ale oboje nie mogliśmy się do tej odpowiedzi zebrać. Rozstaliśmy się z Kacprem w zgodzie. Nikt nikomu nie zrobił krzywdy, nie było nigdy żadnej zdrady, nikt się nikim nie znudził. Od kilku miesięcy mieliśmy gorszy czas z Kacprem, czego oczywiście nie pokazywaliśmy publicznie. Staraliśmy się to naprawić na różne sposoby, ale kiedy ilość czasu spędzanego na kłótniach i złych emocjach przewyższyła ilość normalnych/fajnych momentów, to podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Mamy ze sobą kontakt" - czytamy w mediach społecznościowych raperki.
Jak Young Leosia radzi sobie z rozstaniem po ponad dwóch latach związku?
Young Leosia przyznała jednocześnie, że decyzja o zakończeniu związku nie należała do najłatwiejszych. Uspokoiła jednak swoich fanów, zapewniając, że ma sprawdzony sposób na uporanie się z trudnymi emocjami.
"Przykro, że tak się stało, bo Kacper dał mi tyle miłości, ile żaden inny chłopak kiedykolwiek w moim życiu. Za to, jakim jest dobrym człowiekiem, będzie miał zawsze specjalne miejsce w moim sercu i wieczny szacunek. Obecnie wróciłam na terapię, żeby sobie to wszystko jakoś poukładać, więc jest lepiej" - skwitowała Leosia.