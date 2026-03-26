Young Leosia, raperka, która zdobyła popularność dzięki przebojom takim jak "Szklanki" i "Ulala", a także dzięki współpracy z Żabsonem, Beteo, Boruccim czy Matą, od ponad dwóch lat spotykała się z Kacprem Błońskim. Gwiazdorski związek od samego początku budził ogromne zainteresowanie fanów i był jednym z najchętniej komentowanych w sieci. Raperka i influencer regularnie dzielili się z odbiorcami swoją codziennością, często pojawiali się razem na ściankach czy udzielali wspólnych wywiadów.

Wszystko wskazywało na to, że publiczne wyznania miłosne i media społecznościowe zalane wspólnymi, romantycznymi zdjęciami to oznaka szczęśliwej relacji. Kilka miesięcy temu fani zaczęli dostrzegać jednak, że między Leosią i Kacprem coś jest nie tak. W sieci pojawiły się pierwsze spekulacje na temat rozstania, zaraz po tym, jak raperka udzieliła wywiadu Jozrapowi. W rozmowie padło bowiem pytanie o Błońskiego, a ukochana wyraźnie unikała na nie odpowiedzi.

Young Leosia potwierdziła spekulacje. Jej związek z Kacprem Błońskim dobiegł końca

Teraz plotki okazały się prawdą - artystka rozwiała wszelkie wątpliwości i potwierdziła rozstanie. Na jej instagramowym profilu pojawiła się bowiem sesja pytań i odpowiedzi, podczas której jeden z odbiorców zapytał Leosię wprost o status jej relacji z Kacprem. Gwiazda postanowiła dłużej niczego nie ukrywać i wyznała, że wspólnie podjęli trudną decyzję o rozłące.

"Sorki, że dopiero teraz, ale oboje nie mogliśmy się do tej odpowiedzi zebrać. Rozstaliśmy się z Kacprem w zgodzie. Nikt nikomu nie zrobił krzywdy, nie było nigdy żadnej zdrady, nikt się nikim nie znudził. Od kilku miesięcy mieliśmy gorszy czas z Kacprem, czego oczywiście nie pokazywaliśmy publicznie. Staraliśmy się to naprawić na różne sposoby, ale kiedy ilość czasu spędzanego na kłótniach i złych emocjach przewyższyła ilość normalnych/fajnych momentów, to podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Mamy ze sobą kontakt" - czytamy w mediach społecznościowych raperki.

Jak Young Leosia radzi sobie z rozstaniem po ponad dwóch latach związku?

Young Leosia przyznała jednocześnie, że decyzja o zakończeniu związku nie należała do najłatwiejszych. Uspokoiła jednak swoich fanów, zapewniając, że ma sprawdzony sposób na uporanie się z trudnymi emocjami.

"Przykro, że tak się stało, bo Kacper dał mi tyle miłości, ile żaden inny chłopak kiedykolwiek w moim życiu. Za to, jakim jest dobrym człowiekiem, będzie miał zawsze specjalne miejsce w moim sercu i wieczny szacunek. Obecnie wróciłam na terapię, żeby sobie to wszystko jakoś poukładać, więc jest lepiej" - skwitowała Leosia.

