W dniach 10-12 września 2026 r. w Łodzi odbędzie się piąta edycja Great September Showcase Festival & Conference. Twórcy imprezy od 2022 r. zaskakują nowościami, organizują koncerty największych polskich gwiazd, najciekawiej zapowiadających się debiutantów, całkowicie nowe projekty, a także spotkania, warsztaty i rozmowy z muzykami, wydawcami czy innymi osobami związanymi z branżą kreatywną. W tym roku ponownie zapraszają miłośników twórczości alternatywnej oraz niezależnej na wielkie święto i już ogłaszają pierwsze szczegóły! Co wiemy o nadchodzącej edycji festiwalu?

Great September 2026 z pierwszym ogłoszeniem! Organizatorzy zaskoczyli zagranicznymi nazwiskami

Organizatorzy Great September 2026 właśnie ogłosili część artystów, którzy pojawią się na łódzkich scenach we wrześniu. Wśród nich po raz pierwszy w historii znaleźli się muzycy spoza polskiej sceny. Miłośnicy zagranicznych odkryć będą mieli okazję usłyszeć m.in. legendarny Ata Kak, który na wielkie sceny dotarł dopiero po skończeniu 50 lat. Zobaczymy także Ninush, debiutującą Koreankę - Kkoki, oraz klubową gwiazdę ze Słowacji - FVLCRVM.

"Nasz festiwal od samego początku jest platformą, na której spotykają się cenieni, rozchwytywani artyści z tymi dopiero zaczynającymi i przebijającymi się do publiczności. Na czas Great September do Łodzi zjeżdża cała branża muzyczna i fani z całego kraju, by słuchać, odkrywać, rozmawiać. W tym roku będą mogli dodatkowo sprawdzić interesujących artystów z zagranicy. Przygotowaliśmy ich wyjątkową selekcję, która jeszcze bardziej urozmaici mocny program Greata" - ogłosił Artur Rojek, dyrektor artystyczny imprezy.

Kto wystąpi na Great September 2026? Wśród polskich artystów znaleźli się zarówno weterani, jak i debiutanci

Tradycyjnie program Great September wypełnią jednak nasi rodzimi artyści. Na scenie w Łodzi zaprezentują się gwiazdy, których muzykę fani doskonale znają i kochają - i to od wielu lat. Zaproszenie od organizatorów przyjęli: Krzysztof Zalewski, Livka, schafter, Czesław Mozil, Kuba Karaś oraz Andrzej Piaseczny.

Organizatorzy zapowiadają, że podczas Great September doświadczyć będzie można 100 wyjątkowych koncertów, wśród których znajdą się muzyczne objawienia, sceniczne powroty, występy i projekty specjalne oraz przede wszystkim zaskoczenia.

Pierwsze ogłoszenie festiwalu uzupełniają wciąż początkujący artyści, dla których występ na Great September może okazać się szansą na wkroczenie na wielkie sceny. Uczestnicy imprezy zobaczą muzyków, takich jak: Yana, Matylda/Łukasiewicz, vgbtl.pl, Zabielska, Ina West, Martini Police, Szklane Oczy, Zofia Alaya, Helicopets, Kajzer i wielu innych.

Wszystkie 35 nazwisk, które dotychczas ogłoszono, można sprawdzić na oficjalnej stronie www.greatseptember.pl.

Karnety na Great September Showcase Festival & Conference są już dostępne. Można kupić je za pośrednictwem serwisów Ebilet oraz Eventim.

Twój, Dawid szykuje się do wydania debiutanckiej płyty. Po drodze występ w "Mam talent", na Next Feście i dużo więcej INTERIA.PL INTERIA.PL