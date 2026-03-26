"Must Be The Music": Natalia Szroeder nie mogła powstrzymać łez. "Jedyne, co mogę powiedzieć, to: półfinał!"

Weronika Figiel

Trwa 13. edycja "Must Be The Music", w której nie brakuje emocji, wzruszeń i brawurowych wykonań. W nadchodzący piątek widzowie Polsatu zobaczą występ Piotra Odoszewskiego, który na castingu wykonał autorski utwór, w towarzystwie zespołu. Poruszył tym samym oglądających, a także jurorów. Natalia Szroeder nie była w stanie powstrzymać łez. Jednocześnie zadeklarowała, że nie wyobraża sobie kolejnego etapu show bez udziału uczestnika.

Natalia Szroeder uroniła łzę, gdy na scenie "Must Be The Music" występował Piotr Odoszewski
Natalia Szroeder poruszona występem Piotra Odoszewskiego w "Must Be The Music"

W Polsacie trwa najnowsza, 13. edycja "Must Be The Music". Za nami już trzy odcinki castingowe, a widzowie wciąż są głodni wrażeń. Choć na antenie nie brakuje ogromnych emocji, dobrej zabawy, wzruszeń oraz tańca, produkcja zapewnia, że to dopiero początek!

W tym sezonie uczestników ponownie ocenia jury w składzie: Natalia Szroeder, Miuosh, Sebastian Karpiel-Bułecka i Dawid Kwiatkowski.

W nowym odcinku "Must Be The Music" wystąpi Piotr Odoszewski

Przed nami czwarty odcinek "Must Be The Music", w którym to widzowie ponownie będą mieli okazję się wzruszyć. Serca oglądających i jurorów poruszy tym razem Piotr Odoszewski, czyli 23-letni wokalista tworzący swoje autorskie kompozycje. Urodził się w małej miejscowości Łosice w woj. mazowieckim, choć na co dzień mieszka w Warszawie. Pasję do muzyki odkrył w sobie już jako dziecko. Od dziewiątego roku życia uczęszczał do szkoły muzycznej, gdzie uczył się gry na skrzypcach. Obecnie, dzięki swojej twórczości, uwalnia emocje, często trudne do zrozumienia, a artystyczny świat daje mu wytchnienie.

Autorski utwór poruszył jurorów "Must Be The Music". Natalia Szroeder nie wyobraża sobie bez niego półfinałów

"Jaka to jest muzyka, coś ty nam tutaj przyniósł?" - zapytał Dawid Kwiatkowski, gdy Piotr pojawił się na scenie "Must Be The Music".

"Moja, jest szczera chyba" - odpowiedział młody wokalista, po czym chwilę później zachwycił jurorów brawurowym wykonaniem autorskiej piosenki. Osobisty "Jeden raz" oczarował w szczególności Natalię Szroeder, która nie mogła powstrzymać łez. Szczerość, intymność i melancholijny ton kompozycji sprawiły, że jurorka obiecała uczestnikowi przedostanie się do kolejnego etapu.

"Ja bardzo lubię momenty, w których muzyka po prostu odbiera mowę. Dla mnie taki był ten występ. Więc ja chyba jedyne, co mogę powiedzieć, to: półfinał! Nie wyobrażam sobie półfinału bez ciebie! Piękne to było" - mówiła poruszona Szroeder.

"Ja jestem ogromnie dumny z tego, że człowiek, który będzie przyszłością polskiej muzyki… przyszedł tutaj, do nas, do tego programu, pokazać to całemu światu, w tej edycji. No i… zazdroszczę. Powodzenia. Kosmos" - wtórował jej Miuosh.

Kiedy i gdzie obejrzeć nowy odcinek "Must Be The Music"?

Czwarty odcinek najnowszej edycji "Must Be The Music" startuje 27 marca, o godzinie 21:00, na antenie Polsatu. Warto przypomnieć, że trwa internetowe głosowanie, dzięki któremu widzowie przyznają "dziką kartę". Swojego faworyta można wybrać za pośrednictwem aplikacji "must be the MUSIC" - do pobrania w App Store oraz Google Play.

Piotr Odoszewski wzruszył jurorów "Must Be The Music". Natalia Szroeder nie wyobraża sobie bez niego półfinałów

