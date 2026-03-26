W Polsacie trwa najnowsza, 13. edycja "Must Be The Music". Za nami już trzy odcinki castingowe, a widzowie wciąż są głodni wrażeń. Choć na antenie nie brakuje ogromnych emocji, dobrej zabawy, wzruszeń oraz tańca, produkcja zapewnia, że to dopiero początek!

W tym sezonie uczestników ponownie ocenia jury w składzie: Natalia Szroeder, Miuosh, Sebastian Karpiel-Bułecka i Dawid Kwiatkowski.

W nowym odcinku "Must Be The Music" wystąpi Piotr Odoszewski

Przed nami czwarty odcinek "Must Be The Music", w którym to widzowie ponownie będą mieli okazję się wzruszyć. Serca oglądających i jurorów poruszy tym razem Piotr Odoszewski, czyli 23-letni wokalista tworzący swoje autorskie kompozycje. Urodził się w małej miejscowości Łosice w woj. mazowieckim, choć na co dzień mieszka w Warszawie. Pasję do muzyki odkrył w sobie już jako dziecko. Od dziewiątego roku życia uczęszczał do szkoły muzycznej, gdzie uczył się gry na skrzypcach. Obecnie, dzięki swojej twórczości, uwalnia emocje, często trudne do zrozumienia, a artystyczny świat daje mu wytchnienie.

Autorski utwór poruszył jurorów "Must Be The Music". Natalia Szroeder nie wyobraża sobie bez niego półfinałów

"Jaka to jest muzyka, coś ty nam tutaj przyniósł?" - zapytał Dawid Kwiatkowski, gdy Piotr pojawił się na scenie "Must Be The Music".

"Moja, jest szczera chyba" - odpowiedział młody wokalista, po czym chwilę później zachwycił jurorów brawurowym wykonaniem autorskiej piosenki. Osobisty "Jeden raz" oczarował w szczególności Natalię Szroeder, która nie mogła powstrzymać łez. Szczerość, intymność i melancholijny ton kompozycji sprawiły, że jurorka obiecała uczestnikowi przedostanie się do kolejnego etapu.

"Ja bardzo lubię momenty, w których muzyka po prostu odbiera mowę. Dla mnie taki był ten występ. Więc ja chyba jedyne, co mogę powiedzieć, to: półfinał! Nie wyobrażam sobie półfinału bez ciebie! Piękne to było" - mówiła poruszona Szroeder.

"Ja jestem ogromnie dumny z tego, że człowiek, który będzie przyszłością polskiej muzyki… przyszedł tutaj, do nas, do tego programu, pokazać to całemu światu, w tej edycji. No i… zazdroszczę. Powodzenia. Kosmos" - wtórował jej Miuosh.

Kiedy i gdzie obejrzeć nowy odcinek "Must Be The Music"?

Czwarty odcinek najnowszej edycji "Must Be The Music" startuje 27 marca, o godzinie 21:00, na antenie Polsatu. Warto przypomnieć, że trwa internetowe głosowanie, dzięki któremu widzowie przyznają "dziką kartę". Swojego faworyta można wybrać za pośrednictwem aplikacji "must be the MUSIC" - do pobrania w App Store oraz Google Play.

Piotr Odoszewski wzruszył jurorów "Must Be The Music". Natalia Szroeder nie wyobraża sobie bez niego półfinałów Polsat Promocja