Maryla Rodowicz doczekała się historycznej nominacji. Mimo radości padły gorzkie słowa

W tegorocznych nominacjach do Fryderyków w kategorii Album Roku Pop pojawiło się nazwisko, które wywołało spore poruszenie. Maryla Rodowicz została wyróżniona za swoją najnowszą płytę zatytułowaną "Niech żyje bal". Jak sama przyznała w rozmowie z "Faktem", ostateczna decyzja kapituły była dla niej całkowitym zaskoczeniem: "To jest moja pierwsza nominacja do Fryderyka w mojej długiej karierze" - podkreśliła zdumiona gwiazda.

Obecne wyróżnienie artystka traktuje przede wszystkim jako sukces całej ekipy pracującej nad jej najnowszym wydawnictwem. Maryla Rodowicz zaznaczyła, że tegoroczna nominacja sprawia jej dużą satysfakcję głównie ze względu na gigantyczne zaangażowanie fantastycznych muzycznych gości zaproszonych na płytę: "Teraz jest mi oczywiście miło, głównie z powodu moich fantastycznych gości na płycie, z powodu wdzięczności dla mojego managementu".

Warto przypomnieć, że relacje Maryli Rodowicz z Fryderykami należą do dość skomplikowanych. W 2008 roku kapituła chciała uhonorować artystkę Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości, jednak wokalistka stanowczo odmówiła przyjęcia tej statuetki. Jak tłumaczyła niegdyś na łamach magazynu "Viva!", nie chciała być nagradzana wyłącznie za swoją przeszłość w momencie, gdy wciąż wydawała nowe piosenki, a Akademia konsekwentnie pomijała jej osobę w tak podstawowej kategorii, jaką była wokalistka roku: "Kilka lat temu przyznano mi Fryderyka za całokształt, ale odmówiłam przyjęcia statuetki. Wie pan dlaczego? Bo uważam, że nie mam jeszcze całokształtu, cały czas wydaję nowe płyty. Nigdy, ale to nigdy nie zdarzyło się też, żebym została nominowana w kategorii wokalistka. No chyba nie jestem aż tak złą wokalistką, żeby nie zasłużyć przynajmniej na nominację" - wyznała.