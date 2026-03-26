Natalia Grosiak odcina się od Mikromusic? "Zimno Ciepło" to początek dużej zmiany

Natalia Grosiak obecna jest na scenie od 2000 roku, a już dwa lata później założyła zespół Mikromusic, z którym szybko zdobyła popularność. Największym przebojem grupy jest "Takiego chłopaka" z 2013 roku.

Wtedy też wydała pierwszy solowy singel. Do tej pory jej jedynym solowym album były "Historie" wydane na zamówienie Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 72. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

Natalia Grosiak z nowym singlem "Zimno Ciepło"

Jak wspomina artystka, piosenka otwiera nowy rozdział w jej twórczości - bardziej osobisty i bezpośredni, w którym po raz pierwszy tak wyraźnie wychodzi poza kontekst zespołu Mikromusic.

"'Zimno Ciepło' to bardzo intymna opowieść o tęsknocie za bliskością i emocjach, które pojawiają się wtedy, gdy próbujemy odnaleźć siebie w relacji z drugim człowiekiem. Delikatna forma utworu idzie w parze z osobistym charakterem tekstu, który - jak w większości solowej twórczości Grosiak - wyrasta bezpośrednio z jej własnych doświadczeń" - czytamy w opisie singla.

"To są piosenki, które piszę dla siebie i o sobie. Bardzo dotykają moich spraw. I tak jest też z piosenką 'Zimno Ciepło'" - mówi Natalia Grosiak. Piosence towarzyszy teledysk.

Artystka podkreśla również, że nowy materiał wiąże się z dużą zmianą wizerunku. "Poddałam się ogromnej zmianie. Ścięłam włosy i zupełnie inaczej podeszłam do siebie jako do kobiety. To dla mnie duży krok i idą za nim duże zmiany w moim życiu. Decyduję się wreszcie wyjść zza pleców Mikromusic i pokazać Natalię Grosiak - jaką jestem osobą i o czym opowiadam w swoich piosenkach" - opowiada.

