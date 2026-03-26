Legenda straight edge hardcore zagra w Polsce! H2O wracają na jeden występ

Dla miłośników sceny hardcore to informacja, na którą wielu czekało. Zespół H2O od dekad cieszy się w gigantycznym szacunkiem, a ich koncerty słyną z niesamowitej energii i bliskiego kontaktu z publicznością. Grupa zaplanowała na tegoroczne lato obszerną trasę koncertową po Europie, w ramach której pojawi się w Polsce na jednym koncercie!

Szczegóły koncertu i bilety

Formacja z Nowego Jorku zadebiutowała w połowie lat 90. i niemal natychmiast wypracowała swój własny, unikalny styl. H2O od zawsze stawiało na melodyjność, dynamikę i niezwykle pozytywny, dodający otuchy przekaz. Na czele zespołu stoi niezmiennie Toby Morse, który od samego początku działalności grupy jest dumnym ambasadorem i jedną z ważniejszych postaci ruchu straight edge, polegającego na całkowitym odrzuceniu używek.

Nadchodzący polski koncert H2O będzie doskonałą okazją, by przypomnieć sobie na żywo klasyki, takie jak "Nothing to Prove" czy "What Happened?". Wydarzenie zaplanowano na środek wakacji - amerykańska ekipa wystąpi już 4 sierpnia w poznańskim klubie 2progi. Bilety są dostępne w regularnej sprzedaży na stronie organizatora wydarzenia - Winiary Bookings.

