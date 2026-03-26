Halina Mlynkova to polsko-czeska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, której utwory od lat nucą niemal wszyscy Polacy. Wcześniej jako liderka zespołu Brathanki, teraz również jako solistka, nieustannie podbija rynek muzyczny, świętując obecnie 25-lecie swojej działalności. Przeboje takie jak "Czerwone korale" czy "W kinie, w Lublinie - kochaj mnie" przyniosły jej popularność i pozwoliły zapisać się na kartach historii rodzimej sceny.

Halina Mlynkova wyznała w sprawie naszego kraju. "Nadchodzi czas Polski"

Artystka udzieliła niedawno wywiadu Mateuszowi Szymkowiakowi, który na antenie Radia Dla Ciebie wypytał ją m.in. o 25-lecie pracy artystycznej. W pewnym momencie rozmowa zeszła na inny tor - Halina Mlynkova wspomniała swoje niedawne zagraniczne wakacje. Tym samym wyjawiła dziennikarzowi, że będąc poza Polską, usłyszała wiele ciepłych słów na temat naszego kraju. Komplementy utwierdziły ją w przekonaniu, że jako naród rośniemy w siłę.

"Uważam, że bardzo mocno nadchodzi czas Polski. Także na świecie. Jesteśmy, Polska jest, bardzo mocnym krajem" - powiedziała Mlynkova na antenie radia.

Na zagranicznych wakacjach gwiazda usłyszała wiele ciepłych słów o Polsce

Była wokalistka Brathanków wspomniała, że podczas urlopu miała okazję rozmawiać z turystami z różnych zakątków świata. Wszyscy mieli być zgodni co do tego, że Polska jest wyjątkowym krajem. "Niedawno wróciłam z wakacji i spotykając tam Anglików, Francuzów i różnych ludzi, wszyscy chwalili Polskę" - mówiła Halina Mlynkova.

Piosenkarka zwróciła szczególną uwagę na to, że zmiana wizerunku Polski jest widoczna przede wszystkim dla osób, które pamiętają dawne czasy. Jej zdaniem w przeszłości Polacy nie mogli liczyć na pozytywne opinie innych obywateli świata.

"To jest wspaniałe wracać z podniesioną głową wracać, jako turyści. Sam dobrze wiesz, jak to bywało. Różnie bywało. To jest fantastyczne, że Polska jest tak postrzegana i jeżeli jeszcze ludzie doceniają polską kulturę, która jest naszym DNA, to to jest wspaniałe, bo takie rzeczy trzeba doceniać i trzeba uważać, żeby one nie zanikały" - podsumowała Mlynkova.

Swój występ w "Must Be The Music" zadedykował zmarłemu tacie. Jurorzy nie kryli wzruszenia Polsat Promocja