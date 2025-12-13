Tak wygląda obecnie 13-letnia córka Jaya-Z i Beyonce! Podobna do znanych rodziców?

Blue Ivy Carter to córka dwóch wielkich muzycznych ikon - Beyonce oraz Jaya-Z. Gdy córka gwiazdorskiej pary przyszła na świat, rodzice chronili jej prywatność i rzadko pokazywali jej wizerunek w sieci. Jako mała dziewczynka Blue nie uczestniczyła w branżowych eventach, lecz wszystko zmieniło się, gdy weszła w nastoletni wiek.

Blue Ivy ma obecnie 13 lat i od pewnego czasu chętnie pokazuje się w towarzystwie rodziców na różnego rodzaju wydarzeniach, ściankach, a nawet koncertach. W zeszłym roku nastolatka dołączyła bowiem do ekipy swojej mamy i podróżuje wraz z nią w trakcie trasy koncertowej.

Córka towarzyszy Beyonce na koncertach, ponieważ od dawna pasjonuje się tańcem. Układy choreograficzne 13-latki wzbogacają show gwiazdy pop i są nie lada gratką dla wiernych fanów artystki. Po każdym występie internet wręcz zalewają fragmenty nagrań, na których Blue wykonuje dopracowane choreografie, ani na moment nie odstając od pozostałych tancerzy.

13-letnia córka Jaya-Z pokazała się ze znanym ojcem. Jak teraz wygląda?

Kilka dni temu 13-latka kolejny raz przykuła uwagę mediów - tym razem spędzając czas ze swoim tatą. Blue wybrała się razem z Jayem-Z na mecz NBA, w którym to Los Angeles Lakers walczyli o zwycięstwo z San Antonio Spurs. Zasiadła na trybunach w modnej, oversize'owej stylizacji, a internauci zwrócili uwagę na jej długie paznokcie i dość mocny makijaż. W pewnym momencie 13-latka założyła na nos ciemne okulary, inspirując się swoim ojcem. Podobna do Jaya-Z?

Blue Ivy Carter razem ze znanym tatą na meczu NBA Allen Berezovsky Getty Images

Fani Beyonce i Jaya-Z sprzeczają się o to, do kogo podobna jest ich 13-letnia córka! Niektórzy oburzeni są jej stylizacjami i makijażem

Po tym, jak Blue wybrała się ze znanym tatą na mecz, w sieci nie brakuje komentarzy, dotyczących jej uderzającego podobieństwa do rodziców. "Zawsze była słodką, małą dziewczynką i wyrosła na piękną, młodą damę. Jest bliźniaczką swojej matki!", "Jak możecie mówić, że wygląda jak mama? Nie ma mowy! Jest identyczna, jak jej ojciec", "Cała Beyonce!", "Geny Beyonce wygrywają", "Wygląda totalnie jak Jay-Z!" - czytamy na Instagramie.

Spora część fanów Beyonce i Jaya-Z zwraca także uwagę na niezwykle dorosły wygląd nastolatki. "Wygląda na tak dojrzałą i wyrafinowaną", "Cały ten makijaż w wieku 13 lat? Wciąż jest dzieckiem...", "Długie paznokcie w wieku 13 lat, makijaż jakby miała 40... Jest dzieckiem, więc pozwólcie jej być dzieckiem" - piszą ludzie w mediach społecznościowych, po zobaczeniu nowych zdjęć córki gwiazdorskiej pary.

Marianna Kłos i jej występ podczas drugiej próby przed Eurowizją Junior 2025 TVP