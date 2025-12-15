W tegorocznym konkursie Eurowizji Junior udział wzięło 18 krajów, w tym powracająca Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. Konkurs dość niespodziewanie wygrała Lou Deleuze z Francji, która w sumie otrzymała aż 248 punktów.

Za nią kolejno uplasowali się Sofiia Nersesian (Ukraina), Anita Abgariani (Gruzja) i Albert (Armenia), którzy zdobyli odpowiednio 177, 176 i 175 punktów. Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light" zajęła ostatecznie ósme miejsce.

Gdzie odbędzie się Eurowizja Junior 2026?

Francja w ostatnich latach zdominowała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. W sumie ma na koncie cztery zwycięstwa (zrównała się na prowadzeniu z Gruzją). Od 2020 r. poza Francją wygrywała tylko Armenia (2021) i Gruzja (2024).

W dziecięcej edycji - w przeciwieństwie do dorosłej - nie obowiązuje zasada, że zwycięski kraj w kolejnym roku zajmuje się organizacją konkursu. Decyzja zapada po rozmowach z Europejską Unią Nadawców (EBU) z reguły kilka miesięcy po finale - wiele zależy od deklaracji nadawcy publicznego oraz jego możliwości organizacyjnych i finansowych.

Warto zwrócić uwagę, że Francja oddała już organizację konkursu w 2024 r. Po wygranej Zoé Clauzure w Nicei w 2023 r. kolejna edycja została zorganizowana przez Hiszpanię w Madrycie.

Do takiej samej sytuacji z organizacją konkursu w innym kraju niż wygrany doszło jeszcze w latach 2003-2010, 2012, 2015 i 2018 r.

Kim jest Lou Deleuze?

11-latka wokalistka w Tbilisi zaśpiewała utwór "Ce Monde". Muzyka towarzyszyła dziewczynce od zawsze, a pewność na scenie dały jej też występy w roli aktorki. Już jako 7-latka pojawiła się przed kamerą w kilku produkcjach krótkometrażowych i telewizyjnych. W 2023 r. zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki w konkursie Unifrance Short Film Awards.

Dla Lou Delezeue to drugie podejście do Eurowizji Junior, startowała też we francuskich preselekcjach w 2024 r. Wówczas na konkurs pojechał Titouan, który w Madrycie (Hiszpania) zajął czwarte miejsce. W 2024 r. Lou próbowała też swoich sił w 19. edycji francuskiej wersji "Mam talent".

Największą idolką 11-latki jest Billie Eilish. Pierwszą piosenką, jaką Lou zaśpiewała, było "Let It Go" z animacji "Kraina lodu", a na lekcjach śpiewu chętnie mierzy się z "Bruxelles Je T'Aime" Angèle. Z eurowizyjnych piosenek stawia na "Coeur" Zoe Clauzure - czyli utwór, który dał Francji wygraną na Eurowizji Junior 2023.

Marzeniem Lou (już spełnionym) było powtórzyć sukces swojej rodaczki. Chciałaby też "zmieniać świat na lepsze".

