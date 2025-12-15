Wygrał z Edytą Górniak na Eurowizji 1994. Zamierza odesłać swoją statuetkę

Przypomnijmy, że w 1994 r. Eurowizja odbywała się w Dublinie w Irlandii. W konkursie zwyciężyli reprezentanci gospodarzy - Charlie McGettigan i Paul Harrington, którzy wykonali piosenkę "Rock 'n' Roll Kids".

Irlandczycy zdobyli wówczas 226 punkty, pokonując naszą Edytę Górniak z "To nie ja" (166). Był to debiut Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji - do tej pory to nasz najlepszy rezultat w tej imprezie.

Charlie McGettigan popiera protest Nemo na Eurowizji

W mediach społecznościowych Charlie McGettigan zdecydował się poprzeć protest Nemo, czyli zwycięzców Eurowizji z 2024 r., którzy odesłali swoją statuetkę w związku z udziałem Izraela w przyszłorocznym konkursie.

"(...) ja też, wspierając Nemo, chciałbym zwrócić moje trofeum do EBU" - zapowiedział Charlie McGettigan.

75-letni obecnie wokalista przyznał, że do tej pory nie udało mu się odnaleźć statuetki zdobytej ponad trzy dekady temu. "Niestety, nasze zwycięstwo miało miejsce w 1994 roku i nie mogę znaleźć trofeum, które wtedy otrzymaliśmy, ale jeśli je znajdę, również oddam swoją nagrodę. Dziękuję za wysłuchanie" - przekazał Irlandczyk.

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja 2026? TVP potwierdziła udział Polski

Przypomnijmy, że przyszłoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w dniach 12, 14 (półfinały) i 16 maja (finał) - to efekt zwycięstwa austriackiego wokalisty JJ z utworem "Wasted Love".

Już po decyzji Europejskiej Unii Nadawców (EBU), że Izrael wystąpi w przyszłorocznym konkursie, TVP jeszcze raz potwierdziła, że wyśle swojego reprezentanta. Bojkot Eurowizji 2026 zapowiedziały Islandia, Irlandia, Holandia, Słowenia i Hiszpania.

Marianna Kłos i jej występ podczas drugiej próby przed Eurowizją Junior 2025 TVP