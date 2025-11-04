Kto zawalczy o wygraną w Eurowizji Junior? Znamy pełną listę uczestników

Polska po raz kolejny stawia na młody talent z programu "The Voice Kids". Tegoroczną reprezentantką została Marianna Kłos, finalistka ósmej edycji show z drużyny Nataszy Urbańskiej, gdzie zajęła drugie miejsce. 12-letnia wokalistka zaprezentuje piosenkę "Brightest Light", której autorami są Brajan Litkowiec, Jacek Mrówczyński, Jakub Laszuk, Jeremi Siejka, Krzysztof Junak i Paula Roma.

"Ta piosenka jest o wewnętrznej sile, żeby się nie poddawać, wierzyć w siebie, że każdy ma w sobie tę siłę, by świecić jak to światło i mieć tę nadzieję, że zawsze będzie dobrze" - powiedziała Marianna w rozmowie z Radiem Eska.

Wokalistka dodała również, że przygotowania do występu już trwają:

"Rozpoczęliśmy już próby. Nie zdradzam tego, co tam się wydarzyło. Niebawem się dowiecie. [...] Jest tam dużo światła, bo piosenka jest o świetle, które przekazuje innym tę siłę i nadzieję" - zaznaczyła.

Teledysk do "Brightest Light" miał premierę 31 października i szybko zdobył popularność w serwisach społecznościowych. W klipie dominuje symbolika światła - motyw przewodni całego utworu.

"The Voice Kids" jako kuźnia eurowizyjnych talentów

Polska nie jest jedynym krajem, który stawia na uczestników "The Voice Kids". W tym roku aż sześć innych państw zdecydowało się wysłać na Eurowizję Junior młodych artystów znanych z tego programu. Wśród nich są reprezentanci Chorwacji, Malty, Portugalii, Włoch, San Marino (uczestniczka włoskiej edycji show) oraz Armenii, której reprezentant brał udział w "The Voice Kids France".

Warto przypomnieć, że Telewizja Polska wprowadziła niedawno znaczącą zmianę w zasadach wyboru reprezentanta. Zgodnie z nowymi ustaleniami, zwycięzca dziewiątej edycji "The Voice Kids" automatycznie pojedzie na Eurowizję Junior 2026. To oznacza, że młodzi wokaliści w kolejnej edycji programu powalczą nie tylko o kontrakt płytowy i nagrodę pieniężną, ale także o występ przed milionową publicznością międzynarodowego konkursu.

Polska na Eurowizji Junior - historia sukcesów

Choć Polska zadebiutowała w dziecięcej Eurowizji już w 2003 roku, dopiero po powrocie w 2016 roku zaczęła odnosić spektakularne sukcesy. Roksana Węgiel w 2018 roku i Viki Gabor w 2019 roku zapewniły Polsce dwa pierwsze miejsca z rzędu, a Sara James była o krok od zwycięstwa w 2021 roku, zajmując drugie miejsce.

Od tamtej pory Polska jest uznawana za jedną z najbardziej liczących się potęg Eurowizji Junior, a każda kolejna edycja budzi duże emocje wśród widzów i fanów konkursu.

Pełna lista uczestników Eurowizji Junior 2025

W tym roku o zwycięstwo w Tbilisi powalczy 18 młodych wykonawców. Oto pełna lista uczestników i ich utworów:

Albania - Kroni Pula - "Fruta perime"

Armenia - Albert - tytuł nieujawniony

Azerbejdżan - Yağmur - "Miau Miaum"

Chorwacja - Marino Vrgoč - tytuł nieujawniony

Cypr - Rafaella Panteli & Christos Georgiu - "Away"

Czarnogóra - Asja Džogović - "I tužna i srećna priča"

Francja - Lou Deleuze - "Ce monde"

Gruzja - Anita Abgariani - tytuł nieujawniony

Hiszpania - Gonzalo Pinillos - "Érase una vez"

Holandia - Meadow - "Freeze"

Irlandia - Lottie O'Driscoll Murray - "Rúin"

Macedonia Północna - Nela Mančeska - tytuł nieujawniony

Malta - Eliza Borg - tytuł nieujawniony

Polska - Marianna Kłos - "Brightest Light"

Portugalia - Inês Gonçalves - tytuł nieujawniony

San Marino - Martina Crv - "Beyond the Stars"

Ukraina - Sofiia Nersesian - "Motanka"

Włochy - Leonardo Giovannangeli - "Rockstar"

Finał Eurowizji Junior 2025 zaplanowano na 13 grudnia. Transmisję wydarzenia przeprowadzą krajowe telewizje publiczne oraz oficjalny kanał konkursu na YouTube. Widzowie z całej Europy ponownie będą mogli głosować online na swoich faworytów.

