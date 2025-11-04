Kto zawalczy o wygraną w Eurowizji Junior? Znamy pełną listę uczestników
Tegoroczna edycja Eurowizji Junior odbędzie się w Gruzji - kraju, który dzięki ubiegłorocznemu zwycięstwu Andrii Putkaradze z balladą "To My Mom" ponownie stanie się gospodarzem wydarzenia. Dla Gruzinów to już czwarty raz w historii, gdy mogą gościć młodych artystów z całej Europy.
Polska po raz kolejny stawia na młody talent z programu "The Voice Kids". Tegoroczną reprezentantką została Marianna Kłos, finalistka ósmej edycji show z drużyny Nataszy Urbańskiej, gdzie zajęła drugie miejsce. 12-letnia wokalistka zaprezentuje piosenkę "Brightest Light", której autorami są Brajan Litkowiec, Jacek Mrówczyński, Jakub Laszuk, Jeremi Siejka, Krzysztof Junak i Paula Roma.
"Ta piosenka jest o wewnętrznej sile, żeby się nie poddawać, wierzyć w siebie, że każdy ma w sobie tę siłę, by świecić jak to światło i mieć tę nadzieję, że zawsze będzie dobrze" - powiedziała Marianna w rozmowie z Radiem Eska.
Wokalistka dodała również, że przygotowania do występu już trwają:
"Rozpoczęliśmy już próby. Nie zdradzam tego, co tam się wydarzyło. Niebawem się dowiecie. [...] Jest tam dużo światła, bo piosenka jest o świetle, które przekazuje innym tę siłę i nadzieję" - zaznaczyła.
Teledysk do "Brightest Light" miał premierę 31 października i szybko zdobył popularność w serwisach społecznościowych. W klipie dominuje symbolika światła - motyw przewodni całego utworu.
"The Voice Kids" jako kuźnia eurowizyjnych talentów
Polska nie jest jedynym krajem, który stawia na uczestników "The Voice Kids". W tym roku aż sześć innych państw zdecydowało się wysłać na Eurowizję Junior młodych artystów znanych z tego programu. Wśród nich są reprezentanci Chorwacji, Malty, Portugalii, Włoch, San Marino (uczestniczka włoskiej edycji show) oraz Armenii, której reprezentant brał udział w "The Voice Kids France".
Warto przypomnieć, że Telewizja Polska wprowadziła niedawno znaczącą zmianę w zasadach wyboru reprezentanta. Zgodnie z nowymi ustaleniami, zwycięzca dziewiątej edycji "The Voice Kids" automatycznie pojedzie na Eurowizję Junior 2026. To oznacza, że młodzi wokaliści w kolejnej edycji programu powalczą nie tylko o kontrakt płytowy i nagrodę pieniężną, ale także o występ przed milionową publicznością międzynarodowego konkursu.
Polska na Eurowizji Junior - historia sukcesów
Choć Polska zadebiutowała w dziecięcej Eurowizji już w 2003 roku, dopiero po powrocie w 2016 roku zaczęła odnosić spektakularne sukcesy. Roksana Węgiel w 2018 roku i Viki Gabor w 2019 roku zapewniły Polsce dwa pierwsze miejsca z rzędu, a Sara James była o krok od zwycięstwa w 2021 roku, zajmując drugie miejsce.
Od tamtej pory Polska jest uznawana za jedną z najbardziej liczących się potęg Eurowizji Junior, a każda kolejna edycja budzi duże emocje wśród widzów i fanów konkursu.
Pełna lista uczestników Eurowizji Junior 2025
W tym roku o zwycięstwo w Tbilisi powalczy 18 młodych wykonawców. Oto pełna lista uczestników i ich utworów:
- Albania - Kroni Pula - "Fruta perime"
- Armenia - Albert - tytuł nieujawniony
- Azerbejdżan - Yağmur - "Miau Miaum"
- Chorwacja - Marino Vrgoč - tytuł nieujawniony
- Cypr - Rafaella Panteli & Christos Georgiu - "Away"
- Czarnogóra - Asja Džogović - "I tužna i srećna priča"
- Francja - Lou Deleuze - "Ce monde"
- Gruzja - Anita Abgariani - tytuł nieujawniony
- Hiszpania - Gonzalo Pinillos - "Érase una vez"
- Holandia - Meadow - "Freeze"
- Irlandia - Lottie O'Driscoll Murray - "Rúin"
- Macedonia Północna - Nela Mančeska - tytuł nieujawniony
- Malta - Eliza Borg - tytuł nieujawniony
- Polska - Marianna Kłos - "Brightest Light"
- Portugalia - Inês Gonçalves - tytuł nieujawniony
- San Marino - Martina Crv - "Beyond the Stars"
- Ukraina - Sofiia Nersesian - "Motanka"
- Włochy - Leonardo Giovannangeli - "Rockstar"
Finał Eurowizji Junior 2025 zaplanowano na 13 grudnia. Transmisję wydarzenia przeprowadzą krajowe telewizje publiczne oraz oficjalny kanał konkursu na YouTube. Widzowie z całej Europy ponownie będą mogli głosować online na swoich faworytów.