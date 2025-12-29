Viki Gabor to artystka, która swoją przygodę ze sceną rozpoczęła w bardzo młodym wieku. Mając 12 lat wzięła udział w programie "The Voice Kids", gdzie zachwyciła trenerów i dotarła aż do finału. Choć zwycięstwo musiała oddać Anice Dąbrowskiej, swoim głosem przekonała do siebie tysiące słuchaczy i rozwinęła karierę po programie.

Niedługo po zakończonym talent-show młodą artystkę wybrano na reprezentantkę Polski w konkursie Eurowizji Junior. Z piosenką "Superhero" Viki zawojowała zagraniczną scenę i wygrała rywalizację. Przyniosła wówczas triumf Polsce drugi rok z rzędu, zapisując się na kartach historii konkursu. Przed nią sukces na Eurowizji dla dzieci odniosła Roxie Węgiel z utworem "Anyone I Want To Be".

Viki Gabor może pochwalić się kolejnym sukcesem! Wygrała plebiscyt na najlepszą piosenkę Eurowizji Junior w historii

Miłośnicy Eurowizji do dziś nie zapomnieli o spektakularnym występie Viki Gabor. 18-letnia artystka właśnie zwyciężyła w specjalnym plebiscycie Dziennika Eurowizyjnego! Portal zorganizował głosowanie, w którym udział mogli wziąć ludzie z całego świata. Wybrano 100 najlepszych utworów w historii Eurowizji Junior, a pierwsze miejsce przypadło właśnie Viki.

Piosenkarka miała ogromną konkurencję. Od 2003 r. w rywalizacji wzięło udział 41 państw, a na konkursowej scenie wybrzmiało ponad 360 kompozycji.

Polki zdominowały ranking Dziennika Eurowizyjnego

Całą czołówkę rankingu, sporządzoną przez głosujących portalu Dziennik Eurowizyjny, zdominowały polskie reprezentantki. Marianna Kłos, która w rym roku pojechała na konkurs z utworem "Brightest Light", zajęła siódme miejsce. Na czwartym uplasowała się Roxie Węgiel, na drugim Sara James z piosenką "Somebody", a "Superhero" Viki Gabor uznane zostało za największy hit Eurowizji Junior w historii.

