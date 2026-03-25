Pod koniec 2025 roku Dawid Podsiadło ogłosił, że powróci na stadiony, gdzie zagra trasę "Obrotowy Tour". Tam odbędą się jego koncerty w formule 360 stopni (scena ustawiana na środku, z dostępem ze wszystkich stron).

Po raptem kilku godzinach od rozpoczęcia regularnej sprzedaży, wszystkie bilety (niemal 300 tys. wejściówek) na cztery koncerty zostały wyprzedane. To sprawiło, że organizatorzy postanowili dodać jeszcze dwie daty. Trasa zawita do Chorzowa (6-7.06, Stadion Śląski), Poznania (13.06, Enea Stadion), Gdańska (20.06, Polsat Plus Arena) i Warszawy (27-28.06, PGE Narodowy).

OBROTOWY TOUR 2026: ostatnia szansa na bilety!

"To ciąg dalszy historii, którą Dawid Podsiadło konsekwentnie pisze od lat. Jako pierwszy polski artysta samodzielnie wyprzedał PGE Narodowy, a później z sukcesem wypełniał również kolejne stadiony. Jego koncerty łączą rozmach, nowoczesną produkcję i niepowtarzalną atmosferę" - czytamy w zapowiedzi trasy.

26 marca do sprzedaży trafi ostatnia, bardzo ograniczona pula biletów na wcześniej wyprzedane koncerty. Możliwość zakupu będą mieli wyłącznie użytkownicy Allegro Smart. Sprzedaż ruszy o godzinie 12.

