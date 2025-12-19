W tegorocznym konkursie Eurowizji Junior w Tbilisi (Gruzja) udział wzięło 18 krajów, w tym powracająca Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. Konkurs dość niespodziewanie wygrała Lou Deleuze z Francji z utworem "Ce Monde", która w sumie otrzymała aż 248 punktów.

Za nią kolejno uplasowali się Sofiia Nersesian (Ukraina), Anita Abgariani (Gruzja) i Albert (Armenia), którzy zdobyli odpowiednio 177, 176 i 175 punktów. Reprezentująca Polskę 12-letnia Marianna Kłos z piosenką "Brightest Light" zajęła ostatecznie ósme miejsce.

Francja rezygnuje z organizacji Eurowizji Junior 2026

Francja w ostatnich latach zdominowała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. W sumie ma na koncie cztery zwycięstwa (zrównała się na prowadzeniu z Gruzją). Od 2020 r. poza Francją wygrywała tylko Armenia (2021) i Gruzja (2024).

W dziecięcej edycji - w przeciwieństwie do dorosłej - nie obowiązuje zasada, że zwycięski kraj w kolejnym roku zajmuje się organizacją konkursu. Decyzja zapada po rozmowach z Europejską Unią Nadawców (EBU) z reguły kilka miesięcy po finale - wiele zależy od deklaracji nadawcy publicznego oraz jego możliwości organizacyjnych i finansowych.

Francuska telewizja publiczna ogłosiła już oficjalnie, że rezygnuje z organizacji konkursu w 2026 r., tłumacząc to redukcją wydatków na krajowe produkcje.

Przypomnijmy, że taka sama sytuacja miała miejsce w 2024 r. Wówczas po wygranej Zoé Clauzure w Nicei w 2023 r. kolejna edycja została zorganizowana przez Hiszpanię w Madrycie. Przez wiele lat - szczególnie na początku - Eurowizja Junior odbywała się w kraju, z którego nie pochodził zwycięzca. Tak było w latach 2003-2010, 2012, 2015 i 2018 r.

Na razie oficjalnie swój udział w Eurowizji Junior 2026 potwierdziło pięć państw, w tym Polska (reprezentanta poznamy pod koniec kwietnia). Zainteresowanie organizacją konkursu jeszcze jesienią wyraziło San Marino, ale na razie nie zostało to ostatecznie potwierdzone. Na razie nie wiadomo, czy swojego reprezentanta wyśle Hiszpania, która przejęła organizację od Francji w 2024 - to efekt bojkotu przyszłorocznej "dorosłej" Eurowizji przez hiszpańskiego nadawcę.

