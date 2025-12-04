Viki Gabor z niespodzianką dla tegorocznej reprezentantki Polski na Eurowizji Junior! Nie przyszła z pustymi rękami

Wielkimi krokami zbliża się finał tegorocznego konkursu Eurowizji Junior. Już 13 grudnia do Tbilisi zjadą się najzdolniejsi spośród młodych wykonawców z całego świata i zaprezentują swoje wyjątkowe przeboje. Polskę reprezentować będzie Marianna Kłos, która powalczy z utworem "Brightest Light". Przygotowując się do konkursu młoda wokalistka spotkała się z byłymi reprezentantami Polski - Alą Tracz, Laurą Bączkiewicz i Dominikiem Arimem. U jej boku nie zabrakło także Viki Gabor, która postanowiła zrobić Mariannie wyjątkową niespodziankę!

Uśmiechnięta dziewczynka z długimi blond włosami w beżowej marynarce na szarym tle, w okrągłym wstawieniu po prawej stronie widoczna kobieta z długimi czarnymi włosami, delikatnym makijażem i neutralnym wyrazem twarzy.
Viki Gabor zrobiła niespodziankę Mariannie Kłos tuż przed jej wylotem na Eurowizję JuniorWaldemar Kompala/TVP/Pawel Wodzynski/Dzien Dobry TVNEast News

Kilka miesięcy temu Telewizja Polska ogłosiła, że tegorocznym reprezentantem naszego kraju na Eurowizji Junior zostanie zwycięzca lub zwyciężczyni show "The Voice Kids". W telewizyjnej rywalizacji sukces odniosła Zosia Wójcik, jednak nie może ona wziąć udziału w międzynarodowym konkursie, ponieważ przekracza limit wieku (w dniu finału będzie miała skończone 15 lat). Na jej miejsce wybrano Mariannę Kłos - laureatkę drugiego miejsca w talent-show TVP.

13 grudnia Marianna zaprezentuje się przed międzynarodową publicznością w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi w Gruzji. Ten kraj organizuje konkurs po ubiegłorocznej wygranej 11-letniego Andrii Putkaradze. Polska reprezentantka wystąpi z piosenką "Brightest Light", którą stworzyli Jeremi Siejka (muzyka, tekst), Krzysztof Junak, Jakub Laszuk, Jacek Mrówczyński i Brajan Litkowiec (muzyka) oraz Paula Roma (tekst). Za teledysk odpowiada Adam Romanowski.

Marianna Kłos spotkała się z byłymi reprezentantami Polski na Eurowizji Junior. Niespodzianką była wizyta Viki Gabor!

Marianna Kłos za kilka dni wylatuje do Tbilisi, a w międzyczasie nieustannie przygotowuje się do jednego z najważniejszych występów w swoim dotychczasowym życiu. Miała okazję spotkać się z byłymi reprezentantami Polski - Alą Tracz, Laurą Bączkiewicz i Dominikiem Arimem - którzy opowiedzieli jej o swoich eurowizyjnych wspomnieniach. Podczas spotkania razem dekorowali świąteczne pierniczki, jednocześnie integrując się, dzieląc doświadczeniami i dając przydatne rady tegorocznej kandydatce.

Największą niespodzianką tego dnia okazała się wizyta Viki Gabor. Artystka postanowiła zaskoczyć Mariannę i również pojawiła się na spotkaniu. Gdy tegoroczna reprezentantka zobaczyła gwiazdę, na jej twarzy malowało się ogromne zdumienie i radość. Viki życzyła jej powodzenia, lecz nie przybyła na miejsce z pustymi rękami. Wręczyła młodszej koleżance swój najnowszy album z autografem. Cała akcja została uwieczniona na nagraniu, które obecnie podbija media społecznościowej TVP.

Trzy osoby spędzające czas razem w jasnym pomieszczeniu, przy stole z jedzeniem i napojami, jedna osoba siedzi, dwie stoją, w tle okno z dekoracją świąteczną w kształcie gwiazdy.
Viki Gabor zaskoczyła Mariannę KłosFacebook/Eurowizja TVPmateriał zewnętrzny
Dwie uśmiechnięte dziewczyny siedzą przy stole ze śniadaniem, otoczone zastawą, świecami i rozmaitymi przekąskami, w tle jasna ściana oraz fragment obrazu.
Viki Gabor spotkała się z Marianną Kłos tuż przed Eurowizją Junior 2025Facebook/Eurowizja TVPmateriał zewnętrzny

Eurowizja Junior 2025 - czy Marianna Kłos powtórzy sukces Roxie Węgiel i Viki Gabor?

Warto przypomnieć, że w tegorocznym konkursie Eurowizji Junior udział weźmie 18 krajów, w tym powracające Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. TVP przekazała, że Marianna Kłos wystąpi w połowie stawki - zaśpiewa jako dziewiąta w kolejności.

Dotychczas Polska dwukrotnie wygrała Eurowizję Junior - wszystko za sprawą Roxie Węgiel w 2018 r. i Viki Gabor w 2019 r. Dwa lata później Sara James była o krok od zwycięstwa - wywalczyła w Paryżu dla naszego kraju zaszczytne drugie miejsce, ustępując Malénie z Armenii. Rok temu Dominik Arim z piosenką "All Together" znalazł się na 12. miejscu.

