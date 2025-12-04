Viki Gabor z niespodzianką dla tegorocznej reprezentantki Polski na Eurowizji Junior! Nie przyszła z pustymi rękami
Wielkimi krokami zbliża się finał tegorocznego konkursu Eurowizji Junior. Już 13 grudnia do Tbilisi zjadą się najzdolniejsi spośród młodych wykonawców z całego świata i zaprezentują swoje wyjątkowe przeboje. Polskę reprezentować będzie Marianna Kłos, która powalczy z utworem "Brightest Light". Przygotowując się do konkursu młoda wokalistka spotkała się z byłymi reprezentantami Polski - Alą Tracz, Laurą Bączkiewicz i Dominikiem Arimem. U jej boku nie zabrakło także Viki Gabor, która postanowiła zrobić Mariannie wyjątkową niespodziankę!
Kilka miesięcy temu Telewizja Polska ogłosiła, że tegorocznym reprezentantem naszego kraju na Eurowizji Junior zostanie zwycięzca lub zwyciężczyni show "The Voice Kids". W telewizyjnej rywalizacji sukces odniosła Zosia Wójcik, jednak nie może ona wziąć udziału w międzynarodowym konkursie, ponieważ przekracza limit wieku (w dniu finału będzie miała skończone 15 lat). Na jej miejsce wybrano Mariannę Kłos - laureatkę drugiego miejsca w talent-show TVP.
13 grudnia Marianna zaprezentuje się przed międzynarodową publicznością w Hali Gimnastycznej Miasta Olimpijskiego w Tbilisi w Gruzji. Ten kraj organizuje konkurs po ubiegłorocznej wygranej 11-letniego Andrii Putkaradze. Polska reprezentantka wystąpi z piosenką "Brightest Light", którą stworzyli Jeremi Siejka (muzyka, tekst), Krzysztof Junak, Jakub Laszuk, Jacek Mrówczyński i Brajan Litkowiec (muzyka) oraz Paula Roma (tekst). Za teledysk odpowiada Adam Romanowski.
Marianna Kłos spotkała się z byłymi reprezentantami Polski na Eurowizji Junior. Niespodzianką była wizyta Viki Gabor!
Marianna Kłos za kilka dni wylatuje do Tbilisi, a w międzyczasie nieustannie przygotowuje się do jednego z najważniejszych występów w swoim dotychczasowym życiu. Miała okazję spotkać się z byłymi reprezentantami Polski - Alą Tracz, Laurą Bączkiewicz i Dominikiem Arimem - którzy opowiedzieli jej o swoich eurowizyjnych wspomnieniach. Podczas spotkania razem dekorowali świąteczne pierniczki, jednocześnie integrując się, dzieląc doświadczeniami i dając przydatne rady tegorocznej kandydatce.
Największą niespodzianką tego dnia okazała się wizyta Viki Gabor. Artystka postanowiła zaskoczyć Mariannę i również pojawiła się na spotkaniu. Gdy tegoroczna reprezentantka zobaczyła gwiazdę, na jej twarzy malowało się ogromne zdumienie i radość. Viki życzyła jej powodzenia, lecz nie przybyła na miejsce z pustymi rękami. Wręczyła młodszej koleżance swój najnowszy album z autografem. Cała akcja została uwieczniona na nagraniu, które obecnie podbija media społecznościowej TVP.
Eurowizja Junior 2025 - czy Marianna Kłos powtórzy sukces Roxie Węgiel i Viki Gabor?
Warto przypomnieć, że w tegorocznym konkursie Eurowizji Junior udział weźmie 18 krajów, w tym powracające Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. TVP przekazała, że Marianna Kłos wystąpi w połowie stawki - zaśpiewa jako dziewiąta w kolejności.
Dotychczas Polska dwukrotnie wygrała Eurowizję Junior - wszystko za sprawą Roxie Węgiel w 2018 r. i Viki Gabor w 2019 r. Dwa lata później Sara James była o krok od zwycięstwa - wywalczyła w Paryżu dla naszego kraju zaszczytne drugie miejsce, ustępując Malénie z Armenii. Rok temu Dominik Arim z piosenką "All Together" znalazł się na 12. miejscu.