Moby od ponad trzech dekad prężnie działa w świecie elektroniki. Uznawany jest z jednego z najważniejszych artystów muzyki tanecznej lat 90. Szacuje się, że sprzedał ponad 20 milionów egzemplarzy swoich płyt na całym świecie. Jego ostatni krążek "Always Centered at Night" swoją premierę miał w 2024 roku. Teraz artysta planuje wyruszyć w europejską trasę koncertową, na której nie zabraknie przystanku w Polsce!

Moby zagra w Warszawie! Co już wiemy?

Koncert Moby'ego odbędzie się 4 sierpnia 2026 roku na Letniej Scenie Progresji. Sprzedaż biletów rozpocznie się 5 grudnia o godzinie 10:00.

Choć Moby kojarzony jest przede wszystkim z elektroniką, w latach 80. grał m.in. w hardcore punkowej formacji Vatican Commandos. Dopiero, gdy w 1989 roku przeprowadził się do Nowego Jorku, zaczęła się jego przygoda z DJ-ką i produkcją muzyki elektronicznej.

Szerszą popularność zyskał, wydając singiel "Go" - kompozycji bazującej na samplu z popularnego serialu "Twin Peaks". Utwór dość szybko zyskał uznanie słuchaczy i wbił się do ścisłej czołówki list przebojów w Wielkiej Brytanii.

Największy komercyjny sukces odniósł krążek "Play" z 1999 roku, choć początkowo nic na to nie wskazywało. Początkowe wyniki sprzedaży pozostawiały wiele do życzenia. Dopiero kilka miesięcy później płyta podbiła listy przebojów i pokryła się platyną w ponad 20 krajach. "Play" przyniosło Moby'emu rozpoznawalność nie tylko dzięki licznym przebojom, ale także masowo wykupywanym licencjom do wykorzystania jego kompozycji w filmach, serialach i reklamach.

Od wielu lat Moby działa również jako aktywista prozwierzęcy. Od 1987 roku jest weganinem, zajmował się prowadzeniem wegańskich knajp w Nowym Jorku i Los Angeles, a dochody z nich przekazywał na walkę o prawa zwierząt.

