Nominacje 8. edycji PL Music Video Awards przyznane! Kto ma szanse na nagrodę?
8. edycja PL Music Video Awards rozpocznie się już za kilka dni. Poznaliśmy właśnie nominowanych, którzy powalczą o statuetki.
Teledyski można było zgłaszać w sześciu kategoriach muzycznych - Alternatywa, Dance/Electronic, Hip-hop, Pop, Rock i Ostre brzmienia, Extra - oraz czterech kategoriach specjalnych: Mikrobudżet, Animacja, Ważny Przekaz, Superprodukcja. Do zdobycia jest również Grand Prix o wartości 20 000 zł.
W konkursie pojawiły się propozycje zarówno od znanych już twórców, jak i od debiutantów. Łącznie zgłoszono aż 565 wideoklipów. Jury - w składzie: BELA, Kasia Grabek, Mac Adamczak, Maciek Szupica i Jacek Grudzień - przyznało 60 nominacji dla 53 teledysków.
"Co roku widzimy, jak twórcy przekraczają granice gatunków, technologii i wrażliwości. Nominacje tej edycji tylko potwierdzają, że polski wideoklip jest w znakomitej kondycji" - podkreśla Wojtek Augustyniak, twórca festiwalu.
Gala rozdania nagród odbędzie się 6 grudnia w łódzkim Monopolis. Tradycyjnie nie zabraknie też Nocy Polskich Wideoklipów i projekcji wszystkich nominowanych teledysków (5 grudnia, Pałac Biedermanna).
PL Music Video Awards - nominowani
ROCK I OSTRE BRZMIENIE:
Metro - "Hej Aloszka" reż. Marlena Budzyńska
Kasia Lins - "Śmierć w bikini" reż. Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec
Behemoth - "The Shit Ov God" reż. Dariusz Szermanowicz SNAKES
SNAKES SNAKES - "Fck It" reż. Piotr Katafiasz
KACPERCZYK FT. KUKON - "MOJA WINA" reż. MAT ERDMANN
CHIVAS - "DWA RAZY TYLE" reż. Franek Nowak
DANCE/ELECTRONIC:
MARMO & MUTANAUM - "Avior" reż. Aga Konopka, Anna Sawick-Hodun
Kuxon - "RASTACID" reż. Diana Szczotka
Julia Pośnik - "mam dosyć striptiz clubów" reż. Mikołaj Denysiuk
Jaxe - "Panting" reż. Marta Kaczmarek, Maciej Dydyński
Baasch & Dorota Masłowska - "Uwaga (idę do ciebie)" reż. Kuba Zarzycki
Newskin - "Mamy czas" reż. Dominik Nawrocki
EXTRA:
MAXIM & OLICZKA - "NA ULICY" reż. KAROL MOCH
LIS - "Etiuda f-moll na żywo!" reż. Marcin Kopiec Mort
Immortal Onion - "SPECIAL SPECIES" reż. Maciej Dydyński
Stefan Wesołowski - "Core" reż. Helena Ganjalyan & Bartosz Szpak
KAPELA ZE WSI WARSZAWA / WARSAW VILLAGE BAND - "Siwa Zezulejko" reż. Julia i Mai Bui
Kuba Matuszczyk, Marcin Kajper - "INSIDE" reż. Joanna Słowik
POP:
Natalia Kukulska - "Bliżej" reż. Daniel Jaroszek
Mrozu - "Pół na pół" reż. Nastka Gonera
Natalia Przybysz - "Ramen" reż. Michał Radziej Radziejewski
Wozz Lozowski - "So Radical / Speeding" reż. Igor Ignacy Leśniewski
Maryla Rodowicz, Błażej Król, Igor Herbut, Misia Furtak - "Niech żyje bal" reż. Tomek Wilczyński
Sara James - "Mia" reż. Liza Ruda
HIP-HOP:
WyguŚ - "Głowa do góry dzieciak" reż. Leon Korzyński
PRO8L3M - "Kursor" reż. Tadeusz Śliwa
KiNi - "Kalmary" reż. Piotr Karolczak
Pezet - "Zizu" reż. Piotr Matejkowski
QUEBONAFIDE - "FUTURAMA 3" reż. Andrzej Dragan
SARIUS - "SZTUKA NOSTALGII" reż. Adrian Kawa
ALTERNATYWA:
Aleksander - "Oczy Złote" reż. Aleksander, Oleg Hakenberg
BOKKA - "On Your Side" reż. Jędrzej Guzik
Ralph Kaminski - "Góra" reż. Ralph Kaminski
Kacperczyk - "WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK" reż. Nastka Gonera
Zippy Ogar, po prostu Kajtek, Boron - "CO JA WIEM" reż. Jakub Podgórski
Ania Leon x Kopera - "Zabij ze mną czas" reż. Michał Radziejewski
MIKROBUDŻET:
Lil Piotruź & Buch-Fi - "Bo trzeba coś robić" reż. Maciej Buchwald
Sw@da x Niczos - "Kalkuta Nocą" reż. Karol Moch
KINI - "Czerwone korale" reż. Piotr Krzysztof Kamiński
Dj Element, Krystyna Prońko, Kuba Knap, Ryfa Ri - "Niewypowiedziane światy" reż. Michał Korzewski
Człowiek - "Nie tracę" reż. nicco nn
wkrsc, miile - "Autonomia" reż. Tymon Nogalski
SUPERPRODUKCJA:
CHIVAS - "GEN-D" reż. Franciszek Nowak
QUEBONAFIDE - "FUTURAMA 3" reż. Andrzej Dragan
Natalia Przybysz - "Ramen" reż. Michał Radziej Radziejewski
PRO8L3M - "Polsilver" reż. Piotr Matejkowski
Wozz Lozowski - "So Radical / Speeding" reż. Igor Ignacy Leśniewski
PRO8L3M - "Kursor" reż. Tadeusz Śliwa
ANIMACJA:
ŁOTRY - "TAKE A SHOT" reż. Paweł Żugaj
Guton - "ADOLESCENCJA" reż. Zuzanna Bil
Pablopavo i Ludziki - "Nikt nikomu nic" reż. Kacper Zamarło
Pidżama Porno - "Kocięta i szczenięta" reż. Piotr Pitold Maciejewski / Guzik-Owcy
BOKKA - "On Your Side" reż. Jędrzej Guzik
The Cassino - "Czwarty / Spokój" reż. Mateusz Dziworski
WAŻNY PRZEKAZ:
Vito Bambino x Zespół Pieśni i Tańca Śląsk - "Kochać inaczej (rework)" reż. Julia Rogowska
Immortal Onion - "SPECIAL SPECIES" reż. Maciej Dydyński
Maanam / Remix: VOLA Default - "Kocham Cię, Kochanie Moje" reż. Tala Dołgowska
PRO8L3M - "Skansen" reż. Kacper Zięba
Mery Spolsky - "Kocham Polskę" reż. Mateusz Golis
Arek Jakubik "Werona" reż. Krzysztof Komander
Nie tylko konkurs. PL Music Video Awards to też warsztaty
Galę rozdania nagród poprzedzą warsztaty festiwalowe dotyczące dwóch tematów - tańca i sztucznej inteligencji.
"AI nie jest już tylko futurystycznym buzzwordem - to narzędzia, które realnie zmieniają funkcjonowanie branży kreatywnej. Przygotowaliśmy przekrojowy zestaw paneli i prelekcji o AI w filmie, muzyce, animacji, postprodukcji, ekologii, prawie i kulturze - podkreślają Alek Kropidłowski i Kuba Polaczyk, kuratorzy warsztatów "Wszystko o AI".
Wydarzenia odbędą się w Pałacu Biedermanna w Łodzi. Warto też podkreślić, że wstęp jest bezpłatny, obowiązuje jedynie wcześniejsza rejestracja.