Bedoes 2115 to obecnie jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia w Polsce. Artysta zadebiutował płytą "Aby śmierć miała znaczenie" i od wielu lat rozwija swoją karierę, wydając kolejne hitowe krążki (m.in. "Opowieści z Doliny Smoków" czy "Rewolucja romantyczna") oraz przeboje takie jak "Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach (na zawsze)" czy "Bedoesiara". Grał również na największych scenach w Polsce - m.in. na Salt Wave Festivalu oraz Bittersweet Festivalu.

Prywatnie raper od kilku lat związany jest z Roksaną Kwiatkowską, która odpowiada za artystyczne pomysły i wizualną stronę najgłośniejszych projektów w branży hip-hopowej. Para rzadko występuje wspólnie na branżowych eventach czy ściankach, a swoim życiem codziennym dość sporadycznie dzieli się w mediach społecznościowych. Przez to związek mocno przyciąga ciekawość i uwagę fanów. Co wiemy o relacji zakochanych?

Kim jest Roksana Kwiatkowska? Od lat robi furorę w branży rapowej

Temat partnerki życiowej Bedoesa trafił na nagłówki przede wszystkim za sprawą premiery utworu "Kamień z serca", który bije rekordy popularności. W emocjonalnym tekście raper opowiada o trudnych doświadczeniach, własnych słabościach oraz presji, która na nim ciąży. Wraz z premierą kawałka w ręce fanów trafił także widowiskowy teledysk, w którym główna rola przypadła właśnie Roksanie Kwiatkowskiej.

Obecna narzeczona Bedoesa działa w branży muzycznej jako stylistka, dyrektorka artystyczna oraz producentka kreatywna. Jej projekty, tworzone z najsłynniejszymi polskimi raperami, gromadzą zachwyty zarówno fanów, jak i znawców. Jednocześnie Kwiatkowska spełnia się w roli modelki, współpracując z dużą agencją. W sieci działa jako influencerka - jej instagramowy profil obserwuje ponad ćwierć miliona osób.

Przed Bedoesem związana była z innym raperem

Miłośnicy rapu zdążyli poznać Roksanę zanim jeszcze związała się z Bedoesem. Kobieta stała się jedną z czołowych postaci branży hip-hopowej za sprawą pracy przy wizerunku Quebonafide. Charakterystyczny styl rapera i wizualna oprawa jego twórczości były w dużej mierze zasługą Kwiatkowskiej. Dodatkowo przez wiele lat była ona również partnerką muzyka. To o niej Quebo śpiewa słynne wersy: "Ona wybacza moje wady, wybacza błędy, rozumie moje dziaby i złote zęby" w piosence "Candy".

"Rozumiemy się niemal bez słów i mamy podobne spojrzenie na modę, także o zgodę w kwestiach stylizacji nie trzeba się obawiać" - mówiła Roksana w 2018 r., w wywiadzie dla Red Bull Music.

Dyrektorka artystyczna i raper rzekomo spotykali się przez ponad 10 lat, a ich rozstanie nadeszło nagle. Wokół rozpadu związku narosło wiele spekulacji, które jedynie podkręcały odważne teksty Quebo. Artysta w swoich piosenkach miał bowiem sugerować, że dopuścił się zdrady.

Związek Bedoesa i Roksany Kwiatkowskiej

Relacja Roksany i Bedoesa z kolei długo pozostawała w tajemnicy. Fani zaczęli podejrzewać, że między nimi jest coś więcej, lecz potwierdził to dopiero album "Rewolucja romantyczna", na którym znalazł się utwór "City Boy :*". W tekście muzyk nawiązał do imienia partnerki, co fani uznali za jasny sygnał. "City boy, dziewczyny chcą żebym im zrobił dziecko. Nie chcę dzieci no chyba, że jesteś Roxyxo" - słyszymy w numerze.

Od momentu premiery utworu para zaczęła niekiedy pojawiać się na wspólnych zdjęciach, choć szczegóły swojej relacji wciąż pozostawiali dla siebie. Z czasem raper zaczął chętniej chwalić się ukochaną w mediach społecznościowych. W dniu urodzin Roksany podzielił się z fanami poruszającym wpisem, w którym opowiedział, jak dużo narzeczona dla niego zrobiła. Wspomniał o rozwoju swojej kariery, a także o początkach Kwiatkowskiej w branży.

"Bez Ciebie nigdy nie wsiadłbym do samolotu, bez Ciebie nigdy bym się nie uśmiechnął, bez Ciebie życie nie miałoby sensu. Jesteś najpiękniejsza, ale napisać to, to jak nie napisać nic. Nigdy wcześniej nie znałem miłości, Ty jesteś moją pierwszą prawdziwą miłością, pierwszym prawdziwym pocałunkiem i osobą, z którą chcę spędzić resztę życia. Żadne słowa nie opiszą połączenia jakie mamy ani tego, co do Ciebie czuję, po prostu dziękuję" - napisał wówczas Bedoes.

Bedoes i Roksana w święta obchodzą rocznicę zaręczyn!

W tegoroczne święta zakochani świętować będą drugą rocznicę zaręczyn. W grudniu 2023 r. Bedoes przygotował dla Roksany wyjątkową niespodziankę i poprosił ją o rękę będąc przebranym za Mikołaja. Na profilu influencerki pojawiły się wówczas zdjęcia świeżo upieczonych narzeczonych, na których widać było ogromną radość, magiczną atmosferę świąt, rozświetloną choinkę, a także... aż dwa pierścionki.

"Pojechałem motocyklem zimą poprosić rodziców Roksany o jej rękę, są dwa pierścionki, jeden Tiffany, drugi rodowy, od mojej babci, żeby wasz syn, jak się będzie oświadczał naszej córce, nie miał za łatwo. (...) Odmieniłaś moje życie, dziękuję ci za wszystko, jesteś niesamowita" - opisywał kulisy oświadczyn Bedoes.

