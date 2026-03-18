Molesta Ewenement świętuje 30-lecie. Wyjątkowy koncert w Warszawie

Jubileuszowy koncert Molesty na Letniej Scenie Progresji ma być nie tylko świętem dla fanów, ale także przekrojową opowieścią o rozwoju gatunku nad Wisłą.

Artyści zapowiadają występ, który podsumuje ich 30-letnią obecność na scenie. To właśnie oni należą do grona pionierów, którzy w latach 90. nadawali kształt rodzącej się kulturze rapowej w Polsce.

Powrót do klasyki i unikalne wykonania

Podczas koncertu nie zabraknie utworów, które na stałe zapisały się w historii gatunku. Publiczność usłyszy materiał z przełomowego "Skandalu", a także kompozycje z albumów "Ewenement" i "Taka płyta". Szczególne miejsce w setliście zajmie także jubileuszowy segment poświęcony 20-leciu wydawnictwa "Nigdy nie mów nigdy".

To jednak nie wszystko. Artyści sięgną również po mniej oczywiste repertuarowe wybory. W programie znajdą się utwory z projektu "Molesta + Kumple", fragmenty trylogii "Autentyk" autorstwa Vienia i Pelsona, a także nagrania związane z "Radiem Ewenement 5G FM" oraz solową i zespołową działalnością członków grupy.

Organizatorzy podkreślają, że część z tych kompozycji powróci na scenę tylko na tę jedną noc. Dla fanów może to być jedyna okazja, by usłyszeć je na żywo po latach.

Goście specjalni i międzypokoleniowe spotkanie

Jubileuszowy koncert nie odbędzie się bez udziału zaproszonych artystów. Choć lista gości nie została jeszcze ujawniona, wiadomo już, że na scenie pojawi się szerokie grono reprezentantów polskiej sceny hip-hopowej. Ma to być przekrój przez różne pokolenia twórców, co dodatkowo podkreśli znaczenie Molesty dla kolejnych generacji.

Bilety i szczegóły wydarzenia

Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca 2026 roku w Warszawie. Sprzedaż biletów rozpocznie się 18 marca o godzinie 12:00 w serwisie Allegro Smart, natomiast dzień później wejściówki trafią do oferty eBilet.

Za organizację koncertu odpowiada agencja L2L - Live 2 Listen.

Molesta Ewenement od lat pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla polskiego rapu. Ich twórczość nie tylko definiowała brzmienie ulicznego hip-hopu, ale również kształtowała język i tożsamość całej sceny.

