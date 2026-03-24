Niall Horan w związku z promocją nowej płyty "Dinner Party" (premiera 5 czerwca) ruszy w europejską trasę. Jeden z przystanków będzie miał miejsce w Polsce - 3 listopada wystąpi w Tauron Arenie Kraków.

Bilety na organizowany przez Live Nation koncert będą dostępne w przedsprzedaży od 31 marca (godz. 10) - album pre-sale i Mastercard pre-sale. Do regularnej sprzedaży wejściówki trafią 2 kwietnia (godz. 10).

Niall Horan wraca do Polski. Co już wiemy?

"Jest coś wyjątkowego w dzieleniu się posiłkiem przy jednym stole - to jak dzielenie wspólnej przyszłości. Wydawnictwo 'Dinner Party' zaprasza słuchacza do tego doświadczenia, oferując ciepło, błyskotliwość i szczerość. Płyta ma filmowy, a zarazem organiczny charakter, a utwory brzmią jak wspomnienia, które dopiero się tworzą" - czytamy w informacji o nadchodzącym albumie.

Producentami wykonawczymi są wieloletni współpracownicy Horana - Julian Bunetta i John Ryan. Wśród jego pozostałych partnerów twórczych i współautorów znaleźli się Afterhrs, Amy Allen, Ian Franzino, Andrew Haas, Steph Jones, Rocky Block oraz Joel Little.

W sieci można już sprawdzić pierwszy singel - tytułowy numer "Dinner Party". Pochodzący z Mullingar w Irlandii Niall Horan sprzedał ponad 90 milionów płyt i wielokrotnie koncertował na całym świecie jako członek One Direction . Poprzednio w Polsce gościł w marcu 2024 r. w Atlas Arenie w Łodzi.

Na własny rachunek zadebiutował w 2017 r., wydając solowy album "Flicker". Kolejne wydawnictwa to "Heartbreak Weather" (2020) i "The Show" (2023).

32-letni wokalista trzykrotnie zasiadał w składzie trenerów amerykańskiej edycji "The Voice", za każdym razem doprowadzając swojego podopiecznego do zwycięstwa w programie.

