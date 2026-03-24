Materiał zatytułowany "Cruel Face Of War" będzie 12. longplayem w karierze uznanego kwartetu z miasta Kenosha w stanie Wisconsin, którego kariera rozpoczęła się w roku 1992.

Jungle Rot przed premierą. Co już wiemy o płycie "Cruel Face Of War"?

"Album 'Cruel Face Of War' was nie zawiedzie. Pełno na nim miażdżącej pulsacji i brutalnej chwytliwości, które z pewnością przetrącą wam karki. Oparliśmy się próbie czasu. Po ponad 30 latach wciąż tu jesteśmy i gramy w naszym firmowym stylu oldskulowego death metalu, który wyrył nam miano legendy na podziemnej scenie. 'Cruel Face Of War' kontynuuje to dziedzictwo" - o nowym albumie i dzisiejszym statusie grupy powiedział Dave Matrise, grający na gitarze wokalista Jungle Rot.

Produkcją następcy albumu "A Call To Arms" (2022 r.) zajął się ponownie amerykański fachowiec Chris Djuricic z Bell City Sound Company, były basista Jungle Rot, a także m.in. Malevolence i Novembers Doom. Za miks i mastering odpowiadał legendarny szwedzki muzyk i producent Dan Swanö i jego Unisound Studio.

Autorem okładki "Cruel Face Of War" jest od lat współpracujący z zespołem Gyula Havancsák, słynny węgierski artysta, z którego usług korzystają najwięksi, w tym Accept, Annihilator, Destruction, Blind Guardian czy Stratovarius.

Dodajmy, że w utworze "Horrors Vile" wystąpił gościnnie David Ingram, wokalista Benediction, legendy brytyjskiego death metalu z Birmingham.

Płytę "Cruel Face Of War" pilotuje już brutalnie chwytliwy singel "Apocalyptic Dawn".

Teledysk "Apocalyptic Dawn" Jungle Rot możecie zobaczyć poniżej:

Nowy longplay podopiecznych założonej przez członków Deeds Of Flesh, kalifornijskiej Unique Leader Records trafi do sprzedaży 15 maja (CD, na winylu, cyfrowo). Na początku czerwca z kolei Amerykanie wyruszą w obejmującą ponad 30 koncertów, europejską "Back To The Old School Tour", która potrwa aż do sierpnia. Jednym z przystanków w ramach trasy Jungle Rot po Starym Kontynencie będzie Polska.

Jungle Rot wraca do Polski. Gdzie i z kim zagrają tym razem?

Weterani amerykańskiego death metalu wystąpią 8 czerwca na deskach Over The Under Pub w Bydgoszczy. Impreza w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego będzie jedynym koncertem Jungle Rot w ramach tegorocznych wojaży po Europie. U boku kwartetu z USA zobaczymy międzynarodową grupę Khnvm spod znaku death metalu, której liderem jest pochodzący z Bangladeszu Obliterator; oraz dwa supporty - ich nazwy nie zostały jeszcze ujawnione.

Bilety na bydgoski koncert Jungle Rot dostępne są w cenie 100 zł.

Dodajmy, że u boku grającego na gitarze wokalisty Dave'a Matrise'a, który poza dwoma pierwszymi demówkami z połowy lat 90. wystąpił na wszystkich płytach Jungle Rot, w aktualnym składzie formacji figurują basista James Genenz, gitarzysta Geoff Bub oraz (od 2019 roku) perkusista Spenser Syphers.

Jungle Rot - szczegóły albumu "Cruel Face Of War" (tracklista):

1. "Intro"

2. "Apocalyptic Dawn"

3. "Cruel Face Of War"

4. "Maniacal"

5. "Suffer In Silence"

6. "Radicalized"

7. "Blade Of Betrayal"

8. "When The Elders Rise"

9. "Horrors Vile"

10. "Legacy Of The Damned"

11. "Rot Riffs"

12. "Hollow Husk".

