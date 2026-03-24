"Fear Factory to pionierzy industrial metalu, którzy od ponad trzech dekad kształtują brzmienie ciężkiej muzyki, łącząc agresywny metal z elektroniką i futurystycznymi motywami. Ich twórczość wyróżnia się mechaniczną precyzją, intensywnością oraz tematyką technologii i przyszłości ludzkości" - zapowiadają organizatorzy z Live Nation.

Amerykańska grupa w ramach trasy "Cybernetic Domination Tour" zagrają aż trzy koncerty w Polsce:

29.08 - Poznań, Tama

30.08 - Kraków, Kwadrat

31.08 - Warszawa, Palladium.

Przedsprzedaż Ticketmaster Polska rozpocznie się 26 marca (godz. 11:00). Regularna sprzedaż ruszy 27 marca (godz. 11:00).

W ramach supportu przed gwiazdą zaprezentują się polski Hate (blackened death metal) oraz amerykański The Nocturnal Affair, czyli projekt dowodzony przez Brendana Shane'a, inspirujący się twórczością takich wykonawców, jak m.in. Type O Negative, HIM, Gary Numan i Nine Inch Nails.

Przypomnijmy, że Fear Factory w sierpniu 2025 r. był jedną z gwiazd niebiletowanego Pol'and'Rock Festivalu, a dwa dni po występie w Czaplinku-Broczynie na imprezie Jurka Owsiaka zagrał także w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Dotychczasową studyjną dyskografię Fear Factory zamyka "Aggression Continuum" z czerwca 2021 r. Na płycie mogliśmy usłyszeć zarejestrowane już w 2017 roku wokale Burtona C. Bella, który po konflikcie z gitarzystą Dino Cazaresem, definitywne rozstał się z zespołem trzy lata później.

Fear Factory po zmianach

W lutym 2023 r. ogłoszono, że nowym wokalistą został Włoch Milo Silvestro, wybrany spośród 300 zgłoszeń. W obecnym składzie poza Dino Cazaresem figurują także Tony Campos (basista udzielający się dawniej w m.in. Ministry, Soulfly i Prong) i perkusista Pete Webber (Havok). Na koncertach Camposa zastępuje Ricky Bonazza.

Jeszcze w czerwcu 2023 r. zespół wypuścił "Re-Industrialized", zremiksowaną i zremasterowaną wersję płyty "The Industrialist" z 2012 r. Na nowym wydaniu żywe partie perkusji zarejestrował Mike Heller (muzyk Fear Factory w latach 2012-2023), część partii gitarowych dograł też Dino Cazares. Wydawnictwo zmiksowane przez Grega Reely'ego zawierało dodatkowo pięć nagrań, w tym trzy covery z dorobku Pitchshifter, Sonic Violence i Big Black.

Cazares - muzyk, który posiada obecnie pełnię praw do Fear Factory - zapowiedział, że w 2026 r. pojawi się nowy album grupy.

