OFF Festival 2026 z nowymi artystami! "Jeśli tylko u was zagrają, idźcie!"

"Idziemy za ciosem i do niedawno ogłoszonych pierwszych dużych nazwisk OFF Festival Katowice 2026 dorzucamy kolejnych" - zapowiadają organizatorzy katowickiej imprezy.

Przypomnijmy, że podczas zeszłorocznej, edycji oglądać mogliśmy gwiazdy takie, jak Fontaines D.C., Krafterk, Kneecap czy Ecco2k. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, a bilety całkowicie się wyprzedały. 3-dniowe karnety Early Bird na przyszłoroczny OFF Festival dostępne są już w sprzedaży w cenie 699 zł.

"Poza głównym nurtem muzyki - czy to na scenie rockowej, czy rapowej - dzieją się fantastyczne rzeczy i konsekwentnie pokazujemy ja na OFF-ie. Na przyszłoroczną edycję festiwalu zaprosiliśmy kolejny mocny zestaw artystów i zespołów, odpowiedzialnych za najciekawsze, alternatywne płyty i zjawiska ostatnich lat. Będą zachwycające odkrycia i wielkie powroty. Nie tylko muzyczne! Ogromnie się cieszę, że do roli mecenasa festiwalu powraca mBank - nasz długoletni partner i mecenas z lat 2007-2014. W tym czasie gościliśmy na OFF-ie tak niesamowitych wykonawców, jak m.in. Flaming Lips, The National, Iggy'ego Popa & The Stooges czy My Bloody Valentine. A festiwal zdobył prestiżową nagrodę European Festival Award i wylądował na liście najlepszych festiwali muzycznych na świecie magazynu TIME. Wspólnie udało nam się stworzyć wiele wspaniałych i pamiętnych edycji. Kolejna też tak będzie!" - zaprasza dyrektor artystyczny Artur Rojek.

OFF Festival 2026: Kto zagra w Katowicach?

W poprzednim ogłoszeniu oprócz wspomnianej już głównej gwiazdy - Amyl and the Sniffers, do festiwalowej rozpiski dołączyli: Oklou, Chat Pile, Earl Sweatshirt, Clams Cassino i Current Joys.

W ostatnich latach OFF Festival gościł wiele zespołów, które zyskały popularność na fali jednego z "najważniejszych ruchów w brytyjskiej muzyce rockowej ostatniej dekady". Byli to m.in. Shame, Squid, Black Midi czy Fat Dog. Teraz przyszła pora na Black Country, New Road! Formacja z Cambridge w swojej twórczości łączy post punk z art-rockiem i jazzem.

Po odejściu z zespołu wokalisty Isaaca Wooda, grupa musiała zredefiniować swoje podejście do tworzenia. Jak sami mówią, ich kariera, choć pełna była niefortunnych zdarzeń, wyjątkowo ich wzmocniła, o czym świadczy bardzo ciepło przyjęty krążek "Forever Howlong" wydany w kwietniu 2025 roku.

OFF Festival 2026: "Jeśli tylko u was zagrają, idźcie!"

"Proszę idźcie! Jeśli tylko u was zagrają, idźcie!" - tak mówią szczęśliwcy, którzy mieli okazję zobaczyć Sunny Day Real Estate po ich reaktywacji w 2023 roku. Choć sami pochodzą z Seattle, uznawanego za kolebkę grunge'u, już od samego początku zależało im na czymś zupełnie innym. Nie chcieli upodabniać się do Nirvany, Pearl Jam czy Alice in Chains. Pomogli jednak ustanowić coś, co dziś znamy jako midwest emo. Ich debiutancki krążek "Diary" z 1994 roku, po dziś dzień jest jedną z najlepiej sprzedających się płyt w katalogu wytwórni Sub Pop.

Podczas przyszłorocznej edycji OFF Festivalu zobaczymy także australijski zespół HTRK, który zaserwuje wprawiającą w niepokój muzykę przywodzącą na myśl surrealistyczne wizje Davida Lyncha. Za produkcje ich debiutanckiego krążka odpowiadał Rowland S. Howard z Birthday Party. Na przestrzeni lat muzycy mieszkali w Berlinie i Londynie, wszystko przerwała jednak śmierć basisty Seana Stewarta, po której Jonnine Standish i Nigel Yang wrócili do Melbourne. Teraz, choć ich klimat stał się znacznie lżejszy, wciąż intryguje.

Swój debiutancki album "DAISY" wydał w 2025 roku, choć na scenie działa znacznie dłużej. Rusowsky razem z Ralphie Choo - którego występ oglądać mogliśmy w tym roku na Scenie Eksperymentalnej - współtworzą madrycki kolektyw Rusia-IDK, porównywany często do amerykańskiego Odd Future. Na OFF Festivalu spodziewać się możemy wybuchowej mieszanki piosenek miłosnych i moshpitów!

Najnowszą serię ogłoszeń zamyka Surf Gang. Nowojorski fenomen, któremu przewodzi EvilGiane, na scenę wbił się w 2021 roku z płytą "SGV1". Materiał bardzo szybko zyskał uznanie krytyków, a sam kolektyw mocno ewoluował. Ekipa zrodzona z zamiłowania do deskorolki stała się prężnie działającą wytwórnią, w której wydają m.in. John Glacier czy Snow Strippers.

