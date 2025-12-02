Paszporty Polityki 2025 - nowe nominacje. Kto zdobędzie nagrodę w kategorii Muzyka Popularna?
Organizatorzy Paszportów Polityki ujawnili nominowanych w kolejnych dwóch kategoriach. Kto powalczy o statuetkę w kategorii Muzyka Popularna?
11 stycznia 2026 r. odbędzie się 33. gala wręczenia Paszportów Polityki. Po 10 latach przerwy uroczystość powróci do TVP. Gala odbędzie się w nowoczesnym studiu Telewizji Polskiej im. Kory Olgi Sipowicz. Wieczór poprowadzą dziennikarka Gabi Drzewiecka (po ponad 10 latach zakończyła współpracę z TVN-em i przeszła do TVP) i Bartek Chaciński, zastępcą redaktora naczelnego "Polityki" i kierownik działu kulturalnego.
Paszporty Polityki przyznawane są łącznie w siedmiu kategoriach. Znamy już nominacje w kategoriach Film i Scena, teraz organizatorzy poinformowali, kto będzie rywalizował o nagrody w kategoriach Sztuki Wizualne i Muzyka Popularna. Z kolei 9 grudnia jury przekaże nominowanych w pozostałych trzech kategoriach: Muzyka Poważna, Kultura Cyfrowa i Książka.
Paszporty Polityki 2025. Nominowani w kategorii Muzyka Popularna
W tym roku szansę na nagrodę mają Marcel Baliński (kompozytor, pianista, animator kultury, lider projektu "Współgłosy"), duet Sw@da i Niczos (za płytę "INDAWOODS") oraz WaluśKraksaKryzys (za płytę "Tematy i wariacje").
Z kolei w kategorii Sztuki Wizualne nominowani zostali: Agata Ingarden (rzeźbiarka), Ant Łakomsk (malarka) i Patryk Różycki (malarz, pisarz, autor podkastu).
Paszporty Polityki są przyznawane młodym twórcom i artystom od 1993 r., a ich pomysłodawcą był wieloletni szef działu kultury tygodnika - Zdzisław Pietrasik. Od 23 lat przyznawana jest nagroda specjalna dla Kreatora Kultury. Otrzymuje ją osoba lub instytucja, która w sposób szczególny i niestandardowy przyczynia się do krzewienia kultury polskiej w kraju i na świecie. W tym roku po raz trzeci ogłoszony zostanie laureat Paszportu Czytelników Polityki. Pierwszym zdobywcą nagrody czytelników został raper Łona - Adam Zieliński.
Wcześniej nagrody w kategorii muzyka popularna - rok w nawiasie oznacza datę wręczenia za osiągnięcia z poprzedniego roku - otrzymywali: Kuba Więcek (2025), Hania Rani (2024), 1988 (2023), Ralph Kaminski (2022), Siksa (2021), Król (2020), Dawid Podsiadło (2019), Hańba! (2018), Wacław Zimpel (2017), Kuba Ziołek (2016), Pablopavo (2015), Marcin Masecki (2014), Tres.B (2013), Julia Marcell i Maciej Szajkowski (2012), Macio Moretti (2010), L.U.C. (2009), Maria Peszek (2008), Krzysztof "Grabaż" Grabowski (2007), Fisz i Emade (2006), Skalpel (2005), Leszek Możdżer (2004), Andrzej Smolik (2003), Anna Maria Jopek (2002), Agnieszka Chylińska (2001), Ryszard "Tymon" Tymański (2000), Myslovitz (1999), Kazik (1998), Kayah (1997), Grzegorz Ciechowski (1996), Wojciech Waglewski (1995), Edyta Bartosiewicz (1994) i Katarzyna Nosowska (1993).