11 stycznia 2026 r. odbędzie się 33. gala wręczenia Paszportów Polityki. Po 10 latach przerwy uroczystość powróci do TVP. Gala odbędzie się w nowoczesnym studiu Telewizji Polskiej im. Kory Olgi Sipowicz. Wieczór poprowadzą dziennikarka Gabi Drzewiecka (po ponad 10 latach zakończyła współpracę z TVN-em i przeszła do TVP) i Bartek Chaciński, zastępcą redaktora naczelnego "Polityki" i kierownik działu kulturalnego.

Paszporty Polityki przyznawane są łącznie w siedmiu kategoriach. Znamy już nominacje w kategoriach Film i Scena, teraz organizatorzy poinformowali, kto będzie rywalizował o nagrody w kategoriach Sztuki Wizualne i Muzyka Popularna. Z kolei 9 grudnia jury przekaże nominowanych w pozostałych trzech kategoriach: Muzyka Poważna, Kultura Cyfrowa i Książka.

Paszporty Polityki 2025. Nominowani w kategorii Muzyka Popularna

W tym roku szansę na nagrodę mają Marcel Baliński (kompozytor, pianista, animator kultury, lider projektu "Współgłosy"), duet Sw@da i Niczos (za płytę "INDAWOODS") oraz WaluśKraksaKryzys (za płytę "Tematy i wariacje").

Z kolei w kategorii Sztuki Wizualne nominowani zostali: Agata Ingarden (rzeźbiarka), Ant Łakomsk (malarka) i Patryk Różycki (malarz, pisarz, autor podkastu).

Paszporty Polityki są przyznawane młodym twórcom i artystom od 1993 r., a ich pomysłodawcą był wieloletni szef działu kultury tygodnika - Zdzisław Pietrasik. Od 23 lat przyznawana jest nagroda specjalna dla Kreatora Kultury. Otrzymuje ją osoba lub instytucja, która w sposób szczególny i niestandardowy przyczynia się do krzewienia kultury polskiej w kraju i na świecie. W tym roku po raz trzeci ogłoszony zostanie laureat Paszportu Czytelników Polityki. Pierwszym zdobywcą nagrody czytelników został raper Łona - Adam Zieliński.

