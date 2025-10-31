Na początku czerwca Telewizja Polska oficjalnie oznajmiła, że zwycięzca bądź zwyciężczyni programu "The Voice Kids" będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior.

Tegoroczną edycję muzycznego show TVP wygrała Zosia Wójcik, jednak nie może wziąć udział w Eurowizji Junior ze względu na przekroczenie limitu wieku. 13 grudnia, czyli w dniu konkursu będzie miała skończone 15 lat, tymczasem Eurowizja Junior dopuszcza uczestników w wieku 9-14 lat.

W związku z tym reprezentantką Polski została Marianna Kłos, laureatka drugiego miejsca w "The Voice Kids". To właśnie ona 13 grudnia wystąpi w Pałacu Olimpijskim w Tbilisi w Gruzji. Ten kraj organizuje konkurs po ubiegłorocznej wygranej 11-letniego Andrii Putkaradze.

Eurowizja Junior 2025: Marianna Kłos z teledyskiem "Brightest Light"

Fani długo czekali na propozycję Marianny na występ w Tbilisi. Teraz do sieci trafił teledysk "Brightest Light", z którym pojawi się na Eurowizji Junior.

Autorami piosenki są Jeremi Siejka (muzyka, tekst), Krzysztof Junak, Jakub Laszuk, Jacek Mrówczyński i Brajan Litkowiec (muzyka) oraz Paula Roma (tekst). Za teledysk odpowiada Adam Romanowski.

"'Brightest Light' to piosenka o nadziei i odwadze, która drzemie w każdym z nas. To optymistyczny przekaz dla młodego pokolenia w niespokojnych czasach - współczesny hymn nadziei, który ma dodać otuchy młodym słuchaczom w całej Europie. Piosenka opowiada o sile, która płynie z wiary w siebie i z wzajemnego wsparcia, o tym, że nasze światło może rozświetlać nie tylko naszą drogę, ale i drogi innych" - czytamy w komunikacie TVP.

"Wszyscy mnie bardzo wspierają, dopingują, trzymają kciuki, będzie też ze mną duża ekipa jechała na Eurowizję" - zdradziła Marianna Kłos w "Pytaniu na śniadanie".

Młoda wokalistka jest związana z warszawskim teatrem muzycznym, gdzie rozwija swoje aktorskie i wokalne umiejętności. Interesuje się także dubbingiem, traktując go jako sposób na szlifowanie warsztatu głosowego i wyrażania emocji. Mimo intensywnej pracy artystycznej znajduje czas na przyjaciół i zabawę, a jej pogoda ducha i optymizm zarażają wszystkich wokół.

Eurowizja Junior 2025 - kto wystąpi?

W tegorocznym konkursie weźmie udział 19 krajów, w tym powracająca Chorwacja, Czarnogóra oraz Azerbejdżan. Poznaliśmy już propozycje siedmiu państw, kolejne pięć ujawniło już tytuły piosenek. Swojego reprezentanta nie wybrał jeszcze gospodarz, czyli Gruzja.

Przypomnijmy, że Polska dwukrotnie wygrywała Eurowizję Junior za sprawą Roxie Węgiel i Viki Gabor. W 2021 roku Sara James zajęła w Paryżu drugie miejsce, nieznacznie ustępując Malénie z Armenii. W 2024 r. Dominik Arim z piosenką "All Together" znalazł się na 12. miejscu na 17 uczestników.

