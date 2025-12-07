Grający na perkusji Sidney Polak to drugi muzyk - po wokaliście Muńku Staszczyku - z najdłuższym stażem w grupie T.Love. Do zespołu dołączył w 1990 r. i grał w nim do teraz (z przerwą na zawieszenie działalności formacji w latach 2017-2022).

"Drodzy T.Fani, 35 lat to kawał historii. Wspaniałej historii którą od 1990 roku współtworzył z nami Sidney Polak. Dziś jednak nadszedł moment, w którym nasze drogi artystyczne i zawodowe się rozchodzą. Chcę bardzo podziękować Jarkowi za tę wielką wspólną przygodę, setki a może i tysiące koncertów, fantastyczne płyty i zawsze duży profesjonalizm. Sidney to niezwykle zdolny artysta, z pewnością jeszcze nie raz zaskoczy nas swoją kreatywnością, czy to solowo czy w innych składach. Wszystkiego najlepszego bracie!" - taki wpis pojawił się na facebookowym profilu T.Love, budząc ogromne emocje wśród fanów.

Okazało się, że sobotni koncert grupy w Lublinie był zatem ostatnim występem Sidneya Polaka w składzie.

T.Love bez Sidneya Polaka. "Dziś jednak nadszedł moment"

Dodajmy, że raptem dwa miesiące wcześniej, na początku października, doszło do zmiany na stanowisku gitarzysty. Jan Benedek występował w zespole w latach 1990-1994 i z powrotem od 2022 r. Był współtwórcą przebojowych płyt "Pocisk miłości" (1991) oraz "King" (1992) i niemal w całości skomponował materiał na ostatni jak dotąd album "Hau, hau!" (2022).

Za Benedka w zespole ponownie pojawił się Maciej Majchrzak, znany jako Magilla Majcher, gitarzysta T.Love w latach 1994-2017.

Te niespodziewane zmiany w składzie polskiej legendy budzą obawy, co z zapowiedzianym albumem "Orajt", który miał się pojawić w 2026 r.

Dodajmy, że Sidney Polak już po rozstaniu z Janem Benedkiem wspierał gitarzystę w jego rodzinnym zespole BNDK, w którym w roli wokalisty występuje syn Janka - Gabor Benedek. Razem nagrali nową wersję wielkiego przeboju T.Love - "Warszawa".

