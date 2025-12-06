"Ten wyjątkowy koncert, organizowany w samym sercu miasta, wprowadzi nas w świąteczny nastrój i przypomni o tym, co w tym czasie najważniejsze - o wspólnocie, bliskości i wzajemnej życzliwości" - przyznał prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Gwiazdom towarzyszy chór "Mam Musical" oraz Stokłosa Collective Orchestra pod batutą Janka Stokłosy, zaś koncert prowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Piotr Gąsowski. Co się aktualnie dzieje na wrocławskiej scenie? Zobaczcie sami!

Mikołajkowy koncert na wrocławskim Placu Wolności. Uwielbiane polskie i zagraniczne przeboje świąteczne

Wyjątkowy wieczór we Wrocławiu otworzył duet Kuba & Kuba, który doszedł do ścisłego finału ostatniej edycji "Must Be The Music". Hit Skaldów, "Z kopyta kulig rwie", rozgrzał zebraną na Placu Wolności publiczność i zaprosił ją do wspólnej zabawy.

Po przywitaniu z widzami, Piotr Gąsowski zapowiedział kolejny występ wieczoru. Na scenę wkroczyła zjawiskowa Roxie Węgiel, która rano zapowiedziała już swoje wykonanie w "halo tu polsat". Wokalistka, z pomocą chóru, wykonała wielki przebój Mariah Carey "All I Want for Christmas is You", czyli utwór, który od lat w okresie świątecznym króluje na wszystkich najważniejszych listach przebojów.

Zaraz po Roxie na scenę wkroczyło wyjątkowe trio - Natalia Muianga, Majka Jeżowska i Kasia Sienkiewicz. Artystki zawładnęły sceną i wspólnie wykonały kultową piosenkę "Kto wie, czy za rogiem nie stoi Anioł z Bogiem".

"Przenieśmy się na chwilę do słonecznej Hiszpanii" - w ten sposób Paulina Sykut-Jeżyna z Piotrem Gąsowskim zapowiedzieli występ Macieja Zakościelnego, który w towarzystwie ukulele wykonał utwór "Feliz Navidad", a tuż po nim scenę przejęli Kayah i Piotr Cugowski. Duet oczarował publiczność nastrojowym wykonaniem piosenki "Dzień jeden w roku" i roztoczył nad publicznością aurę ciepła i wspólnoty, która w Mikołajki działa szczególnie wyjątkowo.

"Spróbujemy wywołać trochę śniegu?" - zapytała widzów Natalia Muianga, prezentując na żywo przebój "Let it Snow, Let it Snow, Let it Snow" w chwytliwej, soulowej, charakterystycznej dla Natalii aranżacji. Następnie na scenę wkroczył, cały na biało, Sławek Uniatowski, śpiewając polską wersję utworu "Driving Home for Christmas".

"Duet, który podbił serca wszystkich" - zapowiedzieli prowadzący, a w utworze "It's the Most Wonderful Time of the Year" zaprezentowało się artystyczne rodzeństwo, czyli Kwiat Jabłoni. Przypomnijmy, iż to właśnie ten utwór, głosami czytelników Interii Muzyki, wygrał specjalny plebiscyt na "Najlepszy świąteczny song".

Warto wiedzieć, że kultowy przebój świąteczny "It's the Most Wonderful Time of the Year", który wykonywał pierwotnie Andy Williams, został wydany na jego albumie "The Andy Williams Christmas" w 1963 roku. Piosenka szybko zyskała status zimowego klasyka i, choć wydana w latach 60., po dziś dzień towarzyszy milionom słuchaczy podczas bożonarodzeniowego okresu. Autorami hitu są Edward Pola i George Wyle. Choć od oficjalnej premiery piosenka była częścią świątecznego repertuaru Williamsa, początkowo nie została wybrana na główny singiel, który zdominowałby promocję całego krążka. Wówczas postawiono na kawałek "White Christmas", jednak wszystko zmieniło się za sprawą odbiorców, którzy szczególnie upodobali sobie "It's the Most Wonderful Time of the Year".

Drugą część mikołajkowego koncertu we Wrocławiu otworzył występ... prowadzących show! Paulina Sykut-Jeżyna wykonała z Piotrem Gąsowskim utwór "Jingle Bells" i poderwała liczną publiczność do tańca, a raczej przygotowała ją na kolejny energetyczny wykon. Tym razem nadszedł czas na hit Wham! - w "Last Christmas" siły połączyli Kuba & Kuba, Jacek Sienkiewicz oraz Maciej Zakościelny, oczywiście z pomocą nastrojowego chóru.

Na scenę powróciła również Kayah - artystka wykonała "Ding Dong", złożyła widzom Polsatu czułe życzenia, skupiając się na rodzinnej bliskości, aby następnie prowadzący wspomnieli o Fundacji Polsat, która od lat pomaga potrzebującym.

Roxie Węgiel wykonała piosenkę "Pada śnieg" i swoim wokalem sprawiła, iż rzeczywiście w mgnieniu oka przyprószyło scenę. Gdy śnieg się roztopił, na scenę w czerwonej kreacji wkroczyła Doda. Wokalistka zaśpiewała hit "Santa Claus Is Coming to Town" i poderwała do tańca nawet stojący za nią chór.