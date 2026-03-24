Brazylijski wizjoner Arthur Verocai, hedonistyczny The Dare albo legendarni LSD and the Search for God - artyści zagrają swoje pierwsze koncerty w Polsce już 7-9 sierpnia 2026 na OFF-ie! W line-upie festiwalu pojawiło się też siedem kolejnych, ekscytujących nazwisk. Wśród nich są artyści, których można będzie zobaczyć tylko w Katowicach. Karnety są w sprzedaży, a my uchylamy rąbka tajemnicy Doliny Trzech Stawów!

To oni dołączyli do rodziny OFF Festivalu 2026. Pionierzy, żywe legendy i powiew "indie sleaze"

Przypomnijmy, iż line-up OFF Festivalu już pęka w szwach. Wcześniej wśród ogłoszonych artystów znaleźli się: The Flaming Lips plays "Yos-himi Battles the Pink Robots", Amyl and the Sniffers, Yung Lean & Bladee, Oklou, Black Country, New Road, Earl Sweatshirt, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, Deafheaven, Clams Casino, Ninajirachi, Current Joys, Einstürzende Neubauten, Rusowsky, Wednesday, Chat Pile, Joanne Robertson, Get-down Services, Sega Bodega, W.I.T.C.H., The Mary Wallopers, Surf Gang, Nu Genea Live Band, Jos-hua Idehen, Chalk, Babymorroco, HTRK, Los Thuthanaka, Frankie & The Witch Fingers, Madra Sa-lach, M(h)aol, DAM, Dobrawa Czocher, Drabusheyka, Ludzie Wschodu grają Nową Aleksandrię, Współgłosy, Sw@da x Niczos, Dom Zły, Allarme, Mlecze i Atol Atol Atol.

Arthur Verocai & AUKSO Orchestra, czyli pionier i żywa legenda muzyki brazylijskiej, otwiera najnowsze ogłoszenie OFF Festivalu 2026. Swój słynny, przez wielu nazywany wizjonerskim i ponadczasowym, debiutancki album z 1972 roku nazwał "śpiącym olbrzymem", a katowicka publiczność będzie mogła sama przekonać się o ogromie tego projektu.

W Dolinie Trzech Stawów swój DJ-set zaprezentuje The Dare - to autorski projekt Harrisona Patricka Smitha, amerykańskiego wokalisty, muzyka, producenta, a prywatnie znajomego Charli XCX oraz Billie Eilish, z którymi zrobił najpierw numer "Guess", a potem go jeszcze zremiksował. Zajmuje się electroclashem, dance-punkiem i synthpopem, które promuje na krążkach "What's Wrong with New York?" oraz "Freakquencies: Volume 1". Numery The Dare "są jak świetna impreza. I jesteś na nią zaproszony" - ogłosiło NPR.

Dodatkowo do Katowic zawita gitarowy klasyk o kosmicznym zabarwieniu, czyli LSD and the Search for God, jak i azjatyckie dziedzictwo, które spotyka się z wrażliwością nowoczesnego indie popu - Céline Dessberg. Trochę jazzu dla Gen-Z (Dana and Alden), ale i dawka brytyjskiego rapu, który dowiezie do Doliny Trzech Stawów Saam Sultan.

Do Polski zawita również szalone power trio Vojdi, jak i multiinstrumentaliści Piotr Zabrodzki, Jan Emil Młynarski oraz śpiewaczka Joanna Sztucka. Polskie oberki, mazurki i archaiczne pieśni weselne zestawione w składzie Tercet Imperial z pewnością zaskoczą niejednego uczestnika festiwalu, tak samo jak AGNT czy Bujaturla.

