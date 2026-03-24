Nicol Pniewska intensywnie pracuje nad swoim nowym singlem i już niedługo będzie mogła się pochwalić efektami tej pracy. Jak podkreśla, jest niezwykle podekscytowana tym, że klip zostanie w całości wygenerowany przez AI, a inspiracją jest jej zdjęcie. Uważa, że jako artystka powinna eksperymentować i wierzy, że jej pomysły przypadną do gustu odbiorcom.

Jej pierwsze utwory: "Warszawskie kluby", "Na zawsze", "3 wizy" i "Fake Love" (duet z ówczesnym chłopakiem - Allanem Krupą, występującym jako Enso, prywatnie synem Edyty Górniak) zyskały spory rozgłos, a klipy powstawały m.in. w Los Angeles. Teraz wokalistka zapewnia, że chce jeszcze bardziej wykorzystać swój potencjał twórczy i zapowiada nowy utwór.

Nicol Pniewska po rozstaniu. "Potrzebowałam chwilę odetchnąć"

"Muzykę robię od pięciu lat, co prawda miałam rok przerwy, bo ze względu na wcześniejszą relację potrzebowałam chwilę odetchnąć, ale teraz działam prężnie i już niedługo wychodzi mój nowy singel. Chcemy zrobić chyba pierwszy w Polsce klip wykorzystujący technologię AI, jesteśmy w trakcie prac. Punktem wyjścia do tego teledysku było jedno moje zdjęcie. Zajmuje się tym mój partner. Mam nadzieję, że będziemy pierwsi i że zostanie to dobrze przyjęte" - mówi agencji Newseria Nicol Pniewska.

Ma nadzieję, że to dobry pomysł, bo uważa, że trzeba iść z duchem czasu i kreatywnie wykorzystywać nowe technologie. Jak wspomina, pomysł na klip zrobiony przez AI pojawił się spontanicznie.

"To chyba było, gdy przeglądałam media społecznościowe i powiedziałam: 'Jezu, ja już nie poznaję co jest prawdą, a co nie, bo teraz to już trochę przekracza granicę normalności'. I stwierdziliśmy, że może zrobić taki klip, ponieważ mamy mało czasu, to może będzie szybciej. Niestety wcale nie jest szybciej, bo to przedłużamy i przedłużamy, ale będzie to coś ciekawego i nowego" - mówi.

Nicol Pniewska nie ukrywa, że przez jakiś czas szukała swojego miejsca na rynku muzycznym i gatunku, w którym mogłaby wyrazić siebie. Na tym etapie kariery jednego jest pewna - chce, by jej twórczość była lekka i wywoływała pozytywne emocje.

"Przez długi czas szukałam siebie w muzyce, czy chcę bardziej śpiewać, czy bardziej rapować. Doszłam do wniosku, że chciałabym się jednak skupić na rapie, ale dalej chcę przekazywać swoją muzyką trochę zabawy, więc staram się robić taką, do której można potańczyć czy której można posłuchać w aucie" - dodaje.

Przypomnijmy, że Nicol Pniewska jest obecnie jedną z uczestniczek trzeciej edycji programu "Królowa przetrwania" w TVN.

