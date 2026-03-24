Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl, Telewizja Polska prowadziła kilka postępowań niepublicznych związanych z 17. edycją talent show "The Voice of Poland". Z opublikowanej dokumentacji wynika, że program będzie realizowany od 28 lipca do 5 grudnia 2026 roku. Oznacza to, że show ponownie pojawi się w jesiennej ramówce TVP2.

"The Voice of Poland" powraca na antenę

Obecnie TVP pokazuje dziewiątą edycję "The Voice Kids" dla śpiewających uczestników w wieku 7-15 lat. Na początku 2026 r. wyemitowano z kolei siódmą edycję "The Voice Senior" z udziałem wokalistów powyżej 60. roku życia.

Największym zainteresowaniem widzów cieszy się jednak "The Voice of Poland". W ostatniej, 16. edycji, po raz pierwszy wprowadzono dodatkową trenerkę. Została nią Ania Karwan, która w 7. edycji "The Voice of Poland" zajęła trzecie miejsce w wielkim finale. W trakcie Przesłuchań w Ciemno wokalistka wybrała 10 uczestników, którym nie udało się obrócić żadnego z foteli głównej sceny.

Swoich podopiecznych prowadziła w dostępnym w sieci (TVP VOD) nowym formacie "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", który był realizowany równocześnie z telewizyjną odsłoną. Dwójka uczestników dołączyła do "The Voice of Poland" na etapie półfinału.

Jesienią 2025 r. główny skład trenerski tworzyli Baron i Tomson (Afromental), Michał Szpak, Kuba Badach i powracająca do tej roli po sześciu latach Margaret, która zastąpiła Lanberry. Zwycięzcą show został Jasiek Piwowarczyk z drużyny Margaret.

