Paulla to wokalistka, która kilkanaście lat temu królowała na polskim rynku muzycznym ze swoim przebojem "Od dziś". Mocny głos artystki i jej charakterystyczna, krótka fryzura sprawiały, że porównywano ją wówczas nawet do legendarnej Edyty Górniak . Gwiazda nie zabawiła jednak długo w świetle reflektorów.

Piosenkarka wystąpi ze swoim nowym singlem "Na zawsze" podczas koncertu "Premiery" na tegorocznym KFPP w Opolu . Utwór jest symbolicznym krokiem w karierze Paulli, bowiem po raz pierwszy artystka jest współautorką zarówno muzyki, jak i słów. Piosenka powstała we współpracy z Michałem Kacprzakiem oraz Dawidem Łopatowskim z kolektywu CrackHouse.

"Na zawsze" to utwór otwierający nowy etap twórczości artystki, przez co nie brakuje w nim nowoczesnych brzmień. Słuchacze mogą jednak usłyszeć w nim także charakterystyczny, mocny wokal artystki, znany z poprzednich hitów.

Gwiazda, choć zamierza podążać teraz nową drogą, pełną świadomości artystycznej i autorskiego repertuaru, jednocześnie powraca do swoich korzeni. Podpisała bowiem kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska, z którą była związana na początku kariery.

13 czerwca na festiwalu w Opolu odbędzie się koncert "Premier", podczas którego topowi polscy artyści zaprezentują swoje najnowsze utwory. Do występu zaproszono dziewięć gwiazd, a dziesiątą uczestniczką została zwyciężczyni programu "The Voice of Poland". Oprócz Pauli zaśpiewają: Bovska, Dominik Dudek, Patrycja Markowska, Pectus, Poparzeni Kawą Trzy, Sound 'n' Grace, Mateusz Ziółko, Katarzyna Żak oraz Ania Iwanek.