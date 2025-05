"To nasza najnowsza kompozycja, powstała tuż przed tą serią koncertów. Napędzana szybkim, nieregularnym drum'n'bassowym rytmem, wciąga nas w zapętlone ostinato, jakbyśmy znaleźli się w nierównym kole czasu.W hinduizmie Kalachakra oznacza właśnie 'koło czasu'. W buddyzmie Wadżrajany to potężna praktyka duchowa prowadząca do oświecenia. Kalaczakra łączy się z bogatą i złożoną teorią obejmującą kosmologię, astrologię, medycynę oraz unikalne tantryczne metody medytacji. Poprzez inicjację i zdyscyplinowaną praktykę Kalachakra otwiera dostęp do najsubtelniejszych poziomów świadomości, pozwalając postrzegać rzeczywistość taką, jaka naprawdę jest" - tłumaczy Wojtek Mazolewski.