To był kluczowy element legendarnego występu Nirvany. Teraz można zobaczyć go na żywo

Teraz słynna gitara Martin D-18E, na której Cobain grał podczas tego wyjątkowego występu, zostanie udostępniona zwiedzającym w ramach specjalnej wystawy “Kurt Cobain Unplugged”. Ekspozycja poświęcona dziedzictwu tego koncertu odbędzie się w Royal College of Music Museum w Londynie od 3 czerwca do 18 listopada 2025 roku. Będzie to pierwsza okazja, aby zobaczyć ten legendarny instrument w Wielkiej Brytanii.