"Jak podjeżdżaliśmy tutaj, to miałem w głowie przegląd niesamowitych emocji. Zespół Hurt wywodzi się ze sceny punkowej, podjeżdżamy tutaj i słyszmy 'Słodkiego miłego życia' - to jest taka piosenka, którą bardzo lubiłem jako dziecko, potem jako punkowiec nie lubiłem, a potem bardzo doceniłem wkład w polską muzykę i to generuje dużo emocji. Cieszę się, że Hurt zawsze działał na swoich zasadach, że nigdy nie było żadnej ingerencji w to, co robimy, i że robimy to tak, jak chcemy, w każdych okolicznościach, także w ramach Polsat Hit Festiwalu" - mówił nam w rozmowie Maciek Kurowicki.