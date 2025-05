Za nami dwa muzyczne dni Polsat Hit Festiwalu , pełne przebojów, występów największych gwiazd i debiutantów coraz odważniej stawiających pierwsze kroki do tego, by wkrótce podbić serca tysięcy fanów.

Na zakończenie sobotniego wieczora w Operze Leśnej w Sopocie odbył się koncert "Krajewski by Krajewski" . Piosenki Seweryna Krajewskiego zyskały nowe aranżacje w wykonaniu jego syna, Sebastiana Krajewskiego.

To właśnie same zachwyty zebrał duet Kuby Badacha i Andrzeja Lamperta do tekstu Agnieszki Osieckiej.