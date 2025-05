W październiku 2023 roku The Rolling Stones wypuścili album "Hackney Diamonds" , którym udowodnili, że nie w głowie im emerytura. Na płycie znalazły się m.in. dwa ostatnie numery nagrane przez perkusistę Charliego Wattsa przed jego śmiercią.

Poza tym gościnnie legendę rocka wsparli m.in. Elton John, Paul McCartney, Lady Gaga, Stevie Wonder i Bill Wyman , były wieloletni basista Stonesów.

The Rolling Stones: Jak wytrzymać razem tyle lat?

Wielu zastanawia się, skąd 80-letni Stonesi czerpią energię do dalszych występów i przede wszystkim, jak przez tyle lat udało im się przetrwać jako zespół. Odpowiedzi na to drugie pytanie niedawno udzielił Ronnie Wood.

"Nie rozmawiamy ze sobą przez telefon co pięć minut. Kiedy nie jesteśmy w trasie, utrzymujemy kontakt, po prostu, żeby wiedzieć, co słychać, ale nie spoufalamy się za bardzo" - stwierdził, zapytany przez "Daily Telegraph" o sekret długowieczności Stonesów. Jego zdaniem to właśnie zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym sprawia, że bez większych sporów są w stanie dalej grać.