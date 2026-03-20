"Wkrótce ogłosimy, kto zajmie miejsce po tym zespole w naszym line-upie - będziecie zadowoleni!" - czytamy we wpisie na profilu Pol'and'Rock Festivalu.

Do tej pory organizatorzy ujawnili, że na festiwalu zagrają Godsmack, Vended (liderami są synowie muzyków Slipknot), Orbit Culture, Spidergawd, Dropkick Murphys oraz polskie gwiazdy: Dżem, Myslovitz i happysad.

32. edycja niebiletowanej imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka odbędzie się ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno, tym razem w dniach 30 lipca - 1 sierpnia.

Nothing More odwołuje przyjazd na Pol'and'Rock Festival 2026

Amerykańska grupa zdecydowała, że po zagraniu blisko 200 koncertów promujących ostatni album "Carnal" (2024) potrzebuje odpoczynku, spędzenia czasu z najbliższymi i odpowiedniego przygotowania materiału na nową płytę.

"Dziękujemy za zrozumienie. Do zobaczenia w 2027 z nową muzyką" - napisała ekipa rodem z San Antonio w Teksasie.

Zespół Nothing More w 2003 r. założyli wokalista Jonny Hawkins i gitarzysta Mark Vollelunga, do których szybko dołączył basista Daniel Oliver. Od 2015 r. skład uzupełnia perkusista Ben Anderson.

"W swojej twórczości przeplatają rock alternatywny i progresywny z elementami metalu. To wszystko w połączeniu z energetycznym wokalem sprawia, że zespół cieszy się uznaniem środowisk muzycznych na całym świecie. Znani są z intensywnych występów na żywo oraz głęboko emocjonalnych tekstów, poruszających tematy tożsamości, duchowości i walki z problemami psychicznymi, czym trafiają prosto w serca słuchaczy na całym świecie. Zespół słynie również z wyjątkowych konstrukcji z metalu, kabli, bębnów, sprężyn i platform, które towarzyszą ich występom na żywo. Jedną z najsłynniejszych jest 'Scorpion Tail' (red. "Ogon Skorpiona") - ogromna, ruchoma konstrukcja perkusyjna, która ściśle "współpracuje" z basistą, a wokalista gra na niej podczas występu" - tak organizatorzy Pol'and'Rock Festivalu zapowiadali występ Amerykanów.

Nothing More nagrywali z takimi wykonawcami, jak m.in. David Draiman (Disturbed), Eric Vanlerberghe (I Prevail), Jacoby Shaddix (Papa Roach), Lacey Sturm (była wokalistka Flyleaf), Chris Daughtry (Daughtry) oraz Sabaton.

