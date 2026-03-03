Pol'and'Rock Festival z kolejnym ogłoszeniem. "Nie mogę uwierzyć"

Do grona wykonawców, którzy pojawią się na 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu, dołącza Orbit Culture. Zespół wystąpi pierwszego dnia imprezy, 30 lipca, i pojawi się na Dużej Scenie o godzinie 19:40. Tegoroczna odsłona festiwalu odbędzie się tradycyjnie na terenie lądowiska Czaplinek-Broczyno w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2026 roku.

Orbit Culture to jeden z tych zespołów, który w ostatnich latach coraz śmielej zaznacza swoją obecność na metalowej scenie. Ich styl opiera się na połączeniu melodyjnego death metalu z groove metalem. W praktyce oznacza to potężne riffy, wyraziste refreny i dużą intensywność brzmienia.

Muzycy nie ukrywają inspiracji. Wymieniają zarówno klasyków ciężkiego grania, takich jak Metallica, Gojira czy Static-X, jak i twórców muzyki filmowej, co przekłada się na bardziej epickie, momentami wręcz kinowe brzmienie.

Coraz mocniejszy line-up

Ogłoszenie Szwedów to kolejne wzmocnienie programu. Wcześniej potwierdzono udział m.in. Godsmack, Vended, Nothing More, a także polskich wykonawców: Dżemu, Happysad i Myslovitz. Widać wyraźnie, że organizatorzy stawiają na różnorodność, ale jednocześnie nie zapominają o fanach cięższych brzmień.

Fani nie kryją emocji

Nowe ogłoszenie błyskawicznie wywołało reakcje w sieci. Wśród komentarzy dominują zaskoczenie i entuzjazm. "Tego to się nie spodziewałam" - przyznaje jedna z fanek. Ktoś inny dodaje: "Dziś był dzień, w którym skrycie marzyłam, że może zagraliby na najpiękniejszym Pol'and'Rock Festival i nie mogę uwierzyć, ale moje marzenie się spełniło".

Nie brakuje też krótszych, ale równie wymownych reakcji. "I już lepszego ogłoszenia w tym roku chyba nie będzie", "Najlepsza wiadomość ever" czy "Kapitalny wybór! Czad!" pokazują, że wybór organizatorów trafił w oczekiwania publiczności.

Festiwal z tradycją

Pol'and'Rock od lat pozostaje jednym z największych darmowych festiwali w Europie. Każda edycja przyciąga zarówno uznane marki, jak i zespoły, które dopiero budują swoją międzynarodową pozycję.

Występ Orbit Culture wpisuje się w ten schemat i jednocześnie pokazuje, że w 2026 roku nie zabraknie solidnej dawki ciężkiego grania.

