32. edycja Pol'and'Rock Festivalu odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia, ponownie w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie) na terenie lotniska Broczyno.

Wcześniej poznaliśmy już kilka zespołów, które pojawią się na pol'and'rockowej scenie. Wśród nich znaleźli się: Godsmack, Vended, Nothing More, Orbit Culture, Spidergawd, natomiast z polskiego podwórka poznaliśmy do tej pory Dżem, Myslovitz i happysad.

Pol'and'Rock Festival 2026: poznaliśmy kolejną gwiazdę!

Do line-upu dołączyła teraz amerykańska grupa Dropkick Murphys. "Duch buntownika zmieszany z punkowym uderzeniem i celtyckim sznytem - to właśnie Dropkick Murphys - irlandzcy Amerykanie z Bostonu, kolebki kultury irlandzkiej w Stanach Zjednoczonych" - czytamy w zapowiedzi.

"Zespół, działający od 1996 roku, ma na swoim koncie 13 albumów studyjnych, trzy albumy live oraz kilka kompilacji. Zaliczyli cztery kolejne debiuty w pierwszej dziesiątce listy magazynu Billboard, ich album 'The Warrior's Code' (2005) z podwójnie platynowym klasykiem 'I'm Shipping Up To Boston' uzyskał status złotej płyty, a bilety na koncerty wyprzedają się tempie ekspresowym na całym świecie. Ich muzyka wygenerowała pół miliarda odtworzeń, sprzedali ponad 8 milionów płyt na całym świecie, a jako jedni z pierwszych zaczęli organizować koncerty streamingowe w 2020 roku" - wyliczają organizatorzy. Ich dyskografię zamyka wydany w 2025 roku album "For the people".

Przypomnijmy, że zespół był już zaproszony na Najpiękniejszy Festiwal Świata w 2020 roku, jednak ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią występ się nie odbył.

Pol'and'Rock Festival z nowymi informacjami. Fani zachwyceni

Kolejne ogłoszenie przypadło do gustu uczestnikom imprezy. "Nadchodzi festiwal, w którym nie będzie czasu na nic innego, bo trzeba będzie cały czas być pod sceną", "Oj, ten rok zapowiada się zacnie", "Hopsasa pod sceną będzie nieziemskie", "No tego się nie spodziewałem - będzie przednio", "Nie spodziewałem się takiej petardy, ale będzie moc!" - takie komentarze towarzyszą nowym informacjom.

